Vecinos de Berrocal piden ayudas tras el incendio que arrasó sus campos en verano

Guardar

Huelva, 24 oct (EFE).- Los vecinos de Berrocal (Huelva) participan este sábado en una jornada reivindicativa, festival y cultural bajo el nombre de 'Berrocal se planta' con la que quieren reclamar ayuda tras el incendio que afectó a su término municipal el pasado agosto.

Se trata de una iniciativa impulsada por el ayuntamiento y diversos colectivos locales para recordar los efectos del grave incendio originado el pasado 6 de agosto en Niebla, al norte de la localidad, que arrasó casi el 95 por ciento de su superficie.

PUBLICIDAD

Con este acto, en el que se ha recordado a Rocío González, activista fallecida este viernes, se han exigido ayudas para la zona y proyectar la recuperación del entorno natural.

Una encina plantada durante la actividad ya lleva el nombre de la activista.

La programación ha empezado a las 11:30 horas con un acto institucional de homenaje a la localidad vecina de Zalamea la Real en reconocimiento a su apoyo durante la emergencia, ya que en ese municipio cercano fue donde fueron acogidos los vecinos cuando fueron desalojados del pueblo.

PUBLICIDAD

Posteriormente, el escritor de Minas de Riotinto Juan Cobos Wilkins ha leído un manifiesto, con el inicio posterior de una manifestación y la plantación de un árbol conmemorativo como símbolo de la voluntad de reconstrucción del territorio.

Una ruta poética, sesiones de dibujo y pintura al aire libre y un safari fotográfico forman parte de la programación, con distintas actuaciones musicales.

La oferta se completa con una intervención de arte urbano en vivo a cargo del artista Wild Welva, así como con cuentacuentos y talleres infantiles, con la previsión de seguir la actividad hasta bien entrada la noche. EFE

PUBLICIDAD

fcs/rro/jdm