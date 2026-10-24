Una protesta de jóvenes en Barcelona deriva en quemas, destrozos y choques con la policía

Guardar

Barcelona, 24 oct (EFE).- Una concentración de decenas de jóvenes convocada por redes sociales en el centro de Barcelona ha derivado esta tarde en saqueos de comercios, quema de contenedores, daños al mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, a los que han lanzado piedras y objetos contundentes.

La protesta, que ha circulado por redes animada por el lema "Institut Indignats" -traducción del movimiento "Lyceés Indignés", que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia-, ha reunido en la plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro.

PUBLICIDAD

Según fuentes de la policía catalana, los concentrados han empezado a provocar daños materiales en el mobiliario urbano y disturbios callejeros, lo que ha obligado a los antidisturbios a desplegarse e intervenir para atajar los incidentes.

A raíz de la intervención policial, los manifestantes se han dispersado en grupos por los alrededores de la plaza Cataluña, perseguidos por los agentes antidisturbios, que han cargado contra algunos de ellos.

PUBLICIDAD

Todo ello, entre una gran afluencia de ciudadanos y turistas que se encontraban en el centro de la ciudad esta tarde de sábado y a metros de la acampada por el derecho a una vivienda que desde hace semanas está instalada en la plaza Cataluña de Barcelona.

A raíz de los disturbios, la Guardia Urbana ha cerrado los accesos a la plaza Cataluña de Barcelona -desde la plaza Urquinaona hasta Universitat- y los comercios de la zona, entre ellos El Corte Inglés, han bajado las persianas para evitar daños.

PUBLICIDAD

Los incidentes se han ido recrudeciendo conforme avanzaba la tarde y grupos aislados de manifestantes, con el rostro cubierto, han intentado saqueos en las tiendas de la zona y han roto algunos escaparates mientras han prendido fuego a mobiliario urbano y a toldos de terrazas.

En un mensaje a través de su cuenta de X, los Mossos d'Esquadra han pedido a los ciudadanos que no se acerquen a las inmediaciones de la plaza Cataluña y alrededores por grupos "violentos" de personas que están quemando contenedores, vandalizando mobiliario urbano y lanzando piedras a la policía. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)