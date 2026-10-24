Torres afirma que Sánchez incentivará el Ministerio de Igualdad si gana las elecciones

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Las Palmas de Gran Canaria, 24 oct (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este sábado que "no tienen ninguna duda" de que el Gobierno feminista presidido por Pedro Sánchez seguirá defendiendo la lucha contra la violencia machista e incentivará el Ministerio de Igualdad si gana las elecciones.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha asegurado que el PSOE seguirá "ayudando a todos los colectivos que defienden la justicia con respecto a las mujeres y todas las medidas que siempre señalan a las mujeres como la parte más débil del eslabón".

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El ministro ha cuestionado el feminismo del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, por los pactos de gobierno alcanzados con Vox en las comunidades autónomas que gobierna al haber retirado "la lucha contra la violencia machista".

Torres se ha preguntado también cómo se puede luchar con ese drama "que ocurre en nuestro país y que sufren las mujeres con un partido de la ultraderecha que lo niega" y "hacer que desaparezca el Ministerio de Igualdad, como está dispuesto a aceptar (Feijóo), como están aceptando sus varones porque están absolutamente dependientes de la ultraderecha para mantener su poltrona y su sillón".

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Según el ministro, "el que es feminista lo dice y lo hace" y por ello el Gobierno presidido por Sánchez ha promovido "la educación pública de 0 a 3 años y la ley de la dependencia, para quitar cargas a las mujeres.

"Feijóo, de feminista, absolutamente nada. Está aceptando todas las tesis antifeministas porque se lo impone la ultraderecha", ha subrayado Torres antes de intervenir en un acto de precampaña electoral con los candidatos de su partido al Congreso y el Senado por las islas. EFE

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