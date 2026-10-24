Temas del día de EFE España del domingo 25 de octubre de 2026

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ELECCIONES GENERALES

Salamanca - El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de precampaña de cara a las generales del 29 de noviembre junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 12:00 horas

Móstoles (Madrid) - Ada Colau y otros candidatos de Frente Amplio celebran un acto de precampaña en la localidad madrileña de Móstoles un día antes de que acabe el plazo para registrar listas electorales, con la renuncia a presentarse en Teruel y tras el histórico acuerdo alcanzado con el PSOE para ir juntos en el Senado.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- A las 12:00 horas

SEMANA POLÍTICA

Madrid - El cierre del plazo, el lunes a medianoche, para presentar las candidaturas a las elecciones generales, marca el comienzo de una nueva semana de precampaña electoral, que sigue subiendo en decibelios mientras sus líderes enlazan ya mítines por toda España.

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(Texto a las 07:30. 410 palabras) (Recursos de archivo en EFEservicios: 55021708412, 55021709304, 55021761802)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - Madrid acogerá este domingo una manifestación impulsada por el colectivo Mujeres Caballas de Ceuta para reclamar medidas al Gobierno por la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio.

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- A las 10:30 horas

LEY AMNISTÍA

Barcelona - El exconseller Antoni Comín, que el jueves acudió a Madrid para recoger su acta de eurodiputado, entrará a pie a Cataluña desde Francia para simbolizar que ya puede regresar a su casa, gracias a la amnistía, tras nueve años instalado en Bélgica.

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MEMORIA DEMOCRÁTICA

Cañada Rosal (Sevilla) - Un laboratorio instalado en el cementerio de Cañada Rosal (Sevilla) trabaja para identificar a las 74 personas encontradas en dos fosas comunes en el pueblo, para lo que se analiza cualquier objeto, desde anillos o pendientes hasta suelas de zapatos o semillas encontradas en las exhumaciones.

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GRAN CONSUMO

Madrid - Los sectores de la industria y la distribución en España ven con optimismo la campaña navideña de 2026, antes de que lleguen los "nubarrones" que se avistan en el horizonte, como se ha puesto de manifiesto en el Congreso anual de Gran Consumo de la patronal Aecoc, celebrado esta semana en Sevilla.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023121265)

DANA ANIVERSARIO

Alaquàs (Valencia) - La Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana de Valencia celebra el acto 'Memòria, unitat i futur', que pretende "arropar a los familiares" de los fallecidos y en el que se proyectará el documental 'Todo lo que perdimos'.

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(10.30 h. Castillo de Alaquàs)

Torrent (Valencia) - La alcaldesa de Torrent (Valencia), Amparo Folgado, considera, en una entrevista con EFE, que la dana que sufrió la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024 marcó "un antes y un después" en la responsabilidad de las emergencias, tanto de las administraciones como de la ciudadanía. Mónica Collado.

(Texto) (Foto)

PREVENCIÓN INUNDACIONES

Madrid - La tecnología y la concienciación son, según especialistas consultados por EFE, los dos factores clave para afrontar futuras inundaciones en España y evitar así otras catástrofes como la dana que ahora hace dos años causó al menos 241 muertos, más de 2.600 heridos y elevados daños materiales.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEservicios: 8023129159)

CINE SEMINCI

Valladolid - La española Ione Fernández concursa en la 71ª Seminci con su ópera prima ('Hermanas'), la misma jornada que Markus Schleinzer presenta 'Rose', el filme que representará a Austria en los Óscar de Hollywood en la categoría de mejor película internacional.

(Texto) (Foto)

LIBROS HALLOWEEN

Madrid - Libros de misterio y acertijos detectivescos triunfan en Halloween entre el público infantil y adolescente, que apuestan, cada vez más, por el formato en papel, el lápiz y la goma como desconexión del mundo digital, según explican a EFE responsables de diferentes editoriales del ámbito infantil y juvenil.

(Texto a las 08:00. 751 palabras) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- San Sebastián.- ANIVERSARIO ESTATUTO.- La portavoz del Grupo Vasco y candidata del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, hace declaraciones en el marco del 47 aniversario del Estatuto de Gernika. Plaza José María Sert. (Texto) (Foto)

11:00h.- San Sebastián.- ANIVERSARIO ESTATUTO.- La portavoz del Grupo Vasco y candidata del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, hace declaraciones en el marco del 47 aniversario del Estatuto de Gernika. Plaza José María Sert. (Texto) (Foto)

12:00h.- Móstoles (Madrid).- ELECCIONES FRENTE AMPLIO.- Mitin de candidatos de Frente Amplio encabezados por Ada Colau en Madrid Parque Cuartel Huertas. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Blanes (Girona).- ELECCIONES COMUNS.- El ministro de Cultura y número dos de la lista de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, y la cabeza de lista por Girona, Júlia Boada, atienden a los medios desde la Fiesta de otoño de Blanes (Girona). Plaça dels Països Catalans. (Texto)

12:00h.- Salamanca.- ELECCIONES PP.- El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto de precampaña. Centro de las Artes Escénicas y de la Música 8 (CAEM). Avenida de las Artes, 45-55. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Tarragona.- ELECCIONES PSC.- El presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, interviene en el acto de presentación de los candidatos a las elecciones generales por Tarragona al Congreso y el Senado. Sala 2 del Refugi 1 del Port de Tarragona. Moll de la Costa, 5-7. (Texto)

12:00h.- A Coruña.- ELECCIONES VOX.- Movilizaciones en las principales ciudades de Galicia contra "la represión policial" por los disturbios ocurridos en A Coruña el miércoles tras un acto de Vox. Subdelegación del Gobierno (Texto) (Foto).

12:30h.- Barcelona.- ELECCIONES ERC.- El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, presenta su libro 'Cómo ganar a los fachas', en un acto conducido por la periodista Àngels Barceló. UPF Ciutadella. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

Bilbao.- INDUSTRIA ENERGÍA.- South Summit Industry & Energy celebra en Bilbao su quinta edición para conectar al ecosistema internacional de innovación, un encuentro que reunirá a startups, corporaciones, inversores e instituciones para impulsar nuevas oportunidades en industria, energía y movilidad. En la B Accelerator Tower.

14:00h.- San Fernando (Cádiz).- ASTILLEROS NAVANTIA.- El astillero de San Fernando (Cádiz) de Navantia acoge la botadura de "Neom" , la séptima corbeta construida para la marina saudí. Navania. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

12:00h.- Bilbao/San Sebastián.- SUCESOS HONDARRIBIA.- SOS Racismo convoca una manifestación para reclamar una investigación "imparcial" sobre la muerte del ciudadano senegalés Babacar Welle, fallecido el 28 de septiembre en Hondarribia tras ser disparado por un policía municipal cuando intentaba agredir con un cuchillo a una agente de la Ertzaintza.

SOCIEDAD

09:30h.- Madrid.- FIESTA TRASHUMANCIA.- Madrid celebra la XXXIII Fiesta de la Trashumancia. Salida de los rebaños desde la Casa de Campo, que llegaran a la Plaza de la Villa pasadas las 11. (Texto)

10:30h.- Alaquàs (Valencia).- DANA ANIVERSARIO.- La Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana de Valencia celebra el acto 'Memòria, unitat i futur'. Castillo (Texto)

10:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Manifestación convocada por el colectivo Mujeres Caballas de Ceuta para reclamar medidas al Gobierno por la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. Glorieta de Carlos V. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Valladolid.- MARCHA CÁNCER.- La XV Marcha contra el Cáncer de Valladolid, la más concurrida de las que se convocan en España con casi 50.000 participantes cada año, celebra una nueva edición. Asiste la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Acera Recoletos/Campo Grande. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30h.- Alaquàs (Valencia).- DANA ANIVERSARIO.- La Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana de Valencia celebra el acto 'Memòria, unitat i futur'. Castillo. (Texto)

11:30h.- Aldeanueva de Atienza (Guadalajara).- INCENDIOS FORESTALES.- Bomberos Forestales de Guadalajara concluyen un recorrido de 75 kilómetros por la Sierra Norte de Guadalajara para exigir la recuperación de la zona afectada por el incendio forestal de La Mierla, que este verano afectó a 34.447 hectáreas y que fue el mayor incendio de la historia de la región. Alto Rey.

12:00h.- Benia de Onís.- QUESO GAMONEU.- Celebración del XLVI Certamen del Gamonéu, declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Asiste la vicepresidenta del Gobierno, Gimena Llamedo Pista polideportiva

12:30h.- Logroño.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Amnistía Internacional y Rioja Acoge convocan una concentración con el lema 'Ceuta: Humanidad, derechos y dignidad. Paremos el racismo y el odio'. Paseo de El Espolón.(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

13:00h.- Bilbao.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Concentración de Amnistía Internacional contra "el odio y el racismo motivada por la crisis de Ceuta", frente a la sede de la subdelegación del Gobierno. Plaza Elíptica.

13:00h.- Bilbao.- SOCIEDAD MIGRACIÓN.- Concentración de Amnistía Internacional contra "el odio y el racismo motivada por la crisis de Ceuta", frente a la sede de la subdelegación del Gobierno español. Plaza Elíptica.

18:00.- Toledo.- La ministra de Educación, Milagros Tolón, asiste a la solemne apertura de la Puerta Santa de la Catedral de Toledo.

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- MARILYN MONROE.- Con el título, 'Marilyn Monroe 1926-2026: Las fotografías perdidas' el hotel Palace de Madrid ha reunido algunas de las imágenes más emblemáticas de la actriz tomadas por Allan Grant, una exposición que se podrá contemplar a partir del 27 de octubre. (Texto)

18:00h.- Toledo.- CATEDRAL TOLEDO.- El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, preside los ritos de apertura del Año Jubilar de la Catedral Toledo. Catedral. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

21:00h.- Pamplona.- CONCIERTO ANASTACIA.- Concierto de la cantante Anastacia, dentro de su gira #NTKTOUR2026. Baluarte.

EFE

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