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Tellado pide derogar el "sanchismo de la A de Ábalos a la Z de Zapatero" por una España "gobernable y gobernada"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha apelado a la necesidad de derogar el "sanchismo de la 'A' de Ábalos a la 'Z' de Zapatero" para poner fin a la "decadencia" a la que ha llevado a España el gobierno del socialista Pedro Sánchez, que "no ha solucionado los problemas de los ciudadanos" y lograr así un país "gobernable y gobernado".

"Queremos llegar al Gobierno para derogar el sanchismo. Derogarlo todo", ha proclamado durante un acto del partido celebrado en Valladolid, en el que ha estado acompañado por los candidatos a las elecciones generales por Valladolid María Pardo y Jesús Julio Carnero; el presidente del PP provincial, Conrado Íscar, y la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

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En su discurso, el líder 'popular' ha asegurado que las próximas elecciones representan una oportunidad para que España vuelva a tener un país "gobernable y gobernado", frente a la situación actual, que ha definido como una España "ingobernada e ingobernable".

En este sentido, ha criticado que el país lleve sin Presupuestos Generales del Estado desde 2022 y ha censurado la falta de mayorías parlamentarias para aprobar leyes, una situación que mantiene al país "paralizado políticamente".

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El dirigente 'popular' también ha sostenido que España funciona "mucho peor que hace cuatro años" y ha extendido sus críticas a distintos ámbitos, como la red ferroviaria, el sistema educativo, la sanidad y el sistema energético.

Sobre este último, ha recordado el apagón que afectó al país y ha acusado al Ejecutivo central de que, "lejos de no haber resuelto los problemas existentes, los ha agravado y creado otros nuevos".

Asimismo, ha censurado que el presidente del Gobierno se muestre "triunfalista" y ha planteado si los ciudadanos viven mejor que hace cuatro u ocho años.

Para respaldar su crítica, ha afirmado que desde la llegada de Sánchez al poder se han producido más de cien subidas de impuestos, mientras que el salario medio ha descendido un tres por ciento en términos reales desde 2018.

En materia de vivienda, Tellado ha asegurado que su precio se ha incrementado un 74 por ciento y el del alquiler un 45 por ciento durante este periodo.

También ha cifrado en un 42 por ciento el encarecimiento de la cesta de la compra y ha afirmado que se han multiplicado por seis las familias que se consideran de clase baja o pobres.

El secretario general del PP ha añadido que España registra la segunda tasa de paro más alta de la Unión Europea y la mayor tasa de pobreza infantil del conjunto comunitario.

Además, ha criticado que los servicios públicos sean "más caros que nunca" y funcionen "peor que nunca", al tiempo que ha lamentado el exceso de burocracia que sufren los ciudadanos y, especialmente, el sector primario, tan importante en Castilla y León.

UN FUTURO MEJOR

Ante esta situación, ha defendido que el país necesita "un futuro mejor" y ha asegurado que el PP y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, son quienes pueden ofrecer una "alternativa real a los españoles".

"No nos resignamos a una España así", ha afirmado Tellado, quien ha reivindicado la campaña del partido bajo el lema 'Por fin' como una llamada al cambio político, un punto en el que ha afirmado que estas elecciones constituyen una de las citas "más importantes" para España desde la Transición y ha animado a los ciudadanos a utilizar su voto para modificar el rumbo del país.

"Está muy bien eso de protestar, quejarse y ver quién es el que grita más, pero solo con las papeletas del cambio podremos poner fin a todo lo que está ocurriendo en España", ha ahondado en este sentido, para después apelar a la "mayoría silenciosa" que existe en el país y a la que ha acusado al Gobierno de haber "saqueado" y "despreciado".

Para el líder 'popular', la convocatoria electoral permite que los ciudadanos recuperen el protagonismo y decidan el futuro político de España, en una cita en la que ha situado al PP como la alternativa al Ejecutivo de Sánchez.

A este respecto, también ha reivindicado la trayectoria de su partido y ha recordado que los españoles recurrieron al PP en 1996 y 2011, cuando, en su opinión, el país atravesaba situaciones complejas.

No obstante, ha advertido de que el reto actual va más allá de ganar las elecciones al PSOE, ya que se trata de "salvar a España de Sánchez".

Tellado ha advertido también de que el presidente del Gobierno basará su campaña en el "miedo, la confrontación y la división social", además de en las "críticas y los insultos, para después presentarse como una víctima".

Frente a esa estrategia, ha defendido que España necesita pasar "del miedo a la ilusión, de la mentira a la verdad y de la división a un Gobierno que se encargue de unir a los ciudadanos".

Por último, ha contrapuesto el proyecto que atribuye a Sánchez con las propuestas que ha vinculado a Feijóo, con referencias a las reformas, la mejora de las infraestructuras y el acceso a la vivienda.

"Del alquiler imposible a la vivienda asequible", ha señalado, antes de cerrar su discurso con una llamada a pasar "de la corrupción a la decencia, de la cloaca a la limpieza, de Sánchez a España".

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EuropaPress

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