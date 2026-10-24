Tellado llama a Puente el "Bécquer de Aliexpress" y acusa al PSOE de ser el "partido del amor por la corrupción"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha calificado al ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, de "Gustavo Adolfo Bécquer de Aliexpress" tras "haberse puesto tierno en un mitin después de haber llamado rata a un compañero de partido", al tiempo que ha ironizado con que el PSOE es el "partido del amor", pero del "amor por las mordidas, las cloacas y la corrupción".

Lo ha hecho durante un acto de partido celebrado en la capital vallisoletana, donde ha estado acompañado por los candidatos a las elecciones generales por Valladolid María Pardo y Jesús Julio Carnero; el presidente del PP provincial, Conrado Íscar, y la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

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Durante su intervención, el dirigente 'popular' ha cargado contra la gestión ferroviaria del Gobierno y ha reclamado que los socialistas reciban un "castigo" en las urnas, que ha hecho extensivo al que "se merece" la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por su "lamentable gestión" en esta materia durante la legislatura.

En la misma línea, ha criticado las declaraciones de Puente, quien, según ha recordado, había defendido el amor y la concordia después de llamar "rata" a un compañero de partido. "Escuchar a Puente hablar de amor chirría un poco", ha afirmado, para después incidir en que el "PSOE es efectivamente el partido del amor", aunque ha enumerado entre sus supuestas muestras de afecto "el amor por el delito, por las cloacas, por las joyas robadas, por el dinero ajeno, por las mordidas y por la corrupción".

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El líder 'popular' también ha reprochado al ministro su gestión de la red ferroviaria y ha asegurado que le "preocupa menos el estado de las vías y los trenes que realizar declaraciones y bromas sobre los accidentes ferroviarios".

Tellado ha aprovechado su intervención para reivindicar la salida de Óscar Puente de la Alcaldía de Valladolid y ha rechazado que su derrota electoral en la ciudad fuera un error, como, según ha indicado, reconoció el propio ministro.

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DISCREPANCIAS INTERNAS

"Los vallisoletanos no se equivocaron, fue un acierto enorme", ha expresado, al tiempo que ha aludido a las tensiones internas del PSOE y a las dimisiones y discrepancias en alguna provincia con motivo de la elaboración de las listas para las elecciones del 29 de noviembre.

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A su juicio, estas situaciones reflejan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha perdido fortaleza dentro de su propio partido y que algunos socialistas comienzan a perderle el miedo.

No obstante, ha advertido de que no basta con desmarcarse ahora del jefe del Ejecutivo, ya que considera que tanto Sánchez como quienes le han permitido continuar al frente del Gobierno son responsables de la situación política.

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Por ello, ha reclamado que el PSOE reciba un "castigo electoral" y ha diferenciado esta consecuencia de las responsabilidades judiciales que deben afrontar quienes hayan cometido delitos.

Frente a las críticas entre socialistas, el secretario general del PP ha defendido que su partido quiere centrar la campaña en los problemas cotidianos de los ciudadanos, entre ellos la situación del campo, la vivienda y la fiscalidad.

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En el caso de Castilla y León, ha reivindicado el peso del sector primario y el trabajo de los agricultores y ganaderos para sostener la actividad económica y los pueblos.

Tellado ha criticado también la carga burocrática y fiscal que soportan las explotaciones agrarias, al considerar que los profesionales deben dedicar demasiadas horas a los trámites administrativos y afrontar impuestos que no tienen suficientemente en cuenta los efectos de las heladas, las sequías o las inundaciones.

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Ante esta situación, ha asegurado que el sector primario volverá a ser una prioridad para un eventual Gobierno del PP presidido por Alberto Núñez Feijóo.

Entre las medidas ya anunciadas ha citado una ley de fiscalidad agraria que adapte los impuestos a los ciclos productivos y permita a los profesionales ahorrar durante los años buenos para afrontar los malos. También ha prometido eliminar burocracia, defender la Política Agraria Común (PAC) en Europa y rechazar cualquier reducción de sus fondos.

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Además, ha anunciado que los menores de 40 años que quieran continuar con la explotación agraria de sus padres no pagarán impuestos de transmisiones, con el objetivo de favorecer el relevo generacional en el campo.

El dirigente 'popular' ha defendido que las políticas agrarias deben contribuir a mantener la actividad en el medio rural y ha resumido su planteamiento con la afirmación de que "sin campo no hay Castilla y sin Castilla no hay España".

En materia de vivienda, Tellado ha acusado al PSOE de aplicar una política de doble rasero y ha recurrido a la situación de la portavoz socialista Montse Mínguez, cuya salida de la política activa ha relacionado con las críticas sobre la vivienda y el patrimonio de su entorno familiar.

En este punto, ha sostenido que el lema que mejor representa a los socialistas es "haz lo que digo, no lo que yo hago", y frente a ello, ha asegurado que el PP quiere situar la vivienda entre las prioridades de la campaña electoral y ha avanzado que su partido impulsará tres leyes durante los primeros cien días de un eventual Gobierno de Feijóo: una ley del suelo, una ley contra la ocupación ilegal y una reforma de la Ley de Propiedad Horizontal.

APOYO DEL PARTIDO

EL inicio de su intervención se ha centrado en Mercedes Cantalapiedra, quien será la 'número dos' en la lista al Senado, para trasladarle su apoyo en nombre del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y ha asegurado que su situación es "la lucha de todos" los integrantes de la formación.

"Quiero decirle que su lucha es la lucha de todos, que estamos a su lado y que estamos deseando que más pronto que tarde pueda estar", ha afirmado el 'popular', quien ha mostrado su satisfacción por poder acompañarla personalmente durante un paseo por la ciudad.

Asimismo, ha señalado que, dadas las circunstancias de Cantalapiedra, el encuentro se desarrollaría al aire libre para evitar espacios cerrados con mucha gente.