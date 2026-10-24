Simeone: "No es fácil pedir perdón; valoro el perdón de Julián"

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Madrid 24 oct (EFE).- Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, declaró, sobre las disculpas de Julián Alvarez ante su afición al final del partido contra el Deportivo, que lo valora mucho porque "no es fácil".

"Valoro su perdón. Hacerlo no es fácil, pero cuando uno lo hace desde el sentimiento, desde lo emocional, le doy mucho valor porque es un futbolista y una persona trabajadora y humilde. Quiere a sus compañeros y le agradezco el perdón porque le posiciona en el lugar que él merece y de donde es". EFE.

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