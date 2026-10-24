Se retrasa el inicio de la jornada por baja visibilidad

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El Gran Premio de Australia de motociclismo, que se debe disputar hoy, domingo, sufrirá un retraso de algo más de una hora, como consecuencia de la baja visibilidad, que impide el vuelo del helicóptero médico, condición imprescindible para que se pueda dar comienzo a la competición.

En principio, la jornada, que tal y como indicaban las condiciones atmosféricas se desarrollará bajo una fina pero continua lluvia, está previsto que comience a las 11:00 hora local (02:00 hora española). EFE

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