Sánchez apela al voto progresista para evitar la "involución" de PP y Vox con sus "interminables" recortes

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este sábado al voto progresista en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "seguir avanzando en nuestro país" porque, según ha dicho, lo que "proponen Abascal y Feijóo no es una alternancia" sino "una involución" con la "lista interminable de recortes" que a su entender están exhibiendo ya en estas primeras semanas de precampaña.

"Feijóo es el envoltorio, pero Abascal es el regalo y hay regalos que no merece la pena abrir", ha señalado el líder socialista durante su intervención en su segundo gran acto de precampaña en Andalucía, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Granada con la asistencia de 3.000 personas, según la organización, tras el celebrado el pasado día 10 en Dos Hermanas (Sevilla).

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Sánchez, que ha comenzado su intervención con la lectura del poema 'Cantos nuevos' de Federico García Lorca para reivindicar a "esa España que no tiene miedo", "no borra su memoria" y "abraza la diversidad", ha llamado a la ciudadanía a la movilización el próximo 29 de noviembre para "proteger" con su voto "los derechos y las libertades".

El jefe del Ejecutivo se ha referido a la "lista interminable" de recortes de la derecha en materias como la sanidad y salario mínimo, pero también sobre el aborto o la derogación de la eutanasia, con la que a su juicio PP y Vox "nos quieren llevar a la España de hace 50 años" y lo ha contrapuesto con las "conquistas" sociales alcanzadas por su Gobierno.

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Ha afirmado así que si vuelve a ser presidente en la próxima legislatura reformará y "blindará" el derecho al aborto de las mujeres en la Constitución Española. Además, el derecho a una muerte digna con la ley aprobada hace dos legislaturas "se mantendrá en pie como una gran conquista y un avance de la sociedad española", ha sostenido, mientras que el salario mínimo interprofesional "se va a subir" mientras él sea presidente "con o sin acuerdo con la patronal", ha matizado.

"Lo que proponen PP y Vox no es una alternancia, proponen una involución y ya la estamos viendo allí donde gobiernan", ha agregado, mostrándose convencido de que tanto Abascal como Feijóo "pertenecen al mismo club de la motosierra" que el presidente de Argentina, Javier Milei, a pesar de que, según ha ironizando, en su última visita a España ambos líderes "no sabían dónde meterse" para evitar hacerse una foto con él y que "nos demos cuenta".

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"Lo que no queremos para el mundo, no lo queremos para nuestro país" y "nos llaman zurdos y zurdas, pues a mucha honra (...) porque con esta mano hemos subido el salario mínimo que ellos congelan; hemos subido las pensiones y con esta mano hemos defendido el derecho de las mujeres que ellos banalizan o mercadean cuando tienen que pactar sus sillones en los gobiernos", ha clamado entre aplausos de los asistentes.

En este contexto, ha apelado a una mayoría parlamentaria progresista para "ir más lejos" en el acceso a la vivienda y en derechos sociales durante los próximos cuatro años y para "derrotar a la derecha y a la ultraderecha", que "juegan a la desmovilización" para "luego recortar" si llegan al Gobierno.

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Ha lamentado igualmente que pongan en duda la llamada ley de nietos. "¿Pero qué pasa, que los nietos del régimen franquista van a poder votar y los nietos del exilio republicano no van a poder hacerlo", ha clamado, llamando a acudir a las urnas "por ellos con más fuerza si cabe".

Junto a Pedro Sánchez, también han intervenido en este acto la vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado por dicha provincia, Pedro Fernández.

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Entre los asistentes se encontraban también diversos responsables orgánicos del partido y el cantante Miguel Ríos, con el que Pedro Sánchez se ha fundido en un abrazo al subir al escenario en el Palacio de Congresos de Granada.