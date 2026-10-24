Espana agencias

Sánchez apela al voto progresista para evitar la "involución" de PP y Vox con sus "interminables" recortes

Imagen LDLF3SQFGNAJNOKQBK2EF5ZYNE
Guardar

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este sábado al voto progresista en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "seguir avanzando en nuestro país" porque, según ha dicho, lo que "proponen Abascal y Feijóo no es una alternancia" sino "una involución" con la "lista interminable de recortes" que a su entender están exhibiendo ya en estas primeras semanas de precampaña.

"Feijóo es el envoltorio, pero Abascal es el regalo y hay regalos que no merece la pena abrir", ha señalado el líder socialista durante su intervención en su segundo gran acto de precampaña en Andalucía, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Granada con la asistencia de 3.000 personas, según la organización, tras el celebrado el pasado día 10 en Dos Hermanas (Sevilla).

PUBLICIDAD

Sánchez, que ha comenzado su intervención con la lectura del poema 'Cantos nuevos' de Federico García Lorca para reivindicar a "esa España que no tiene miedo", "no borra su memoria" y "abraza la diversidad", ha llamado a la ciudadanía a la movilización el próximo 29 de noviembre para "proteger" con su voto "los derechos y las libertades".

El jefe del Ejecutivo se ha referido a la "lista interminable" de recortes de la derecha en materias como la sanidad y salario mínimo, pero también sobre el aborto o la derogación de la eutanasia, con la que a su juicio PP y Vox "nos quieren llevar a la España de hace 50 años" y lo ha contrapuesto con las "conquistas" sociales alcanzadas por su Gobierno.

PUBLICIDAD

Ha afirmado así que si vuelve a ser presidente en la próxima legislatura reformará y "blindará" el derecho al aborto de las mujeres en la Constitución Española. Además, el derecho a una muerte digna con la ley aprobada hace dos legislaturas "se mantendrá en pie como una gran conquista y un avance de la sociedad española", ha sostenido, mientras que el salario mínimo interprofesional "se va a subir" mientras él sea presidente "con o sin acuerdo con la patronal", ha matizado.

"Lo que proponen PP y Vox no es una alternancia, proponen una involución y ya la estamos viendo allí donde gobiernan", ha agregado, mostrándose convencido de que tanto Abascal como Feijóo "pertenecen al mismo club de la motosierra" que el presidente de Argentina, Javier Milei, a pesar de que, según ha ironizando, en su última visita a España ambos líderes "no sabían dónde meterse" para evitar hacerse una foto con él y que "nos demos cuenta".

"Lo que no queremos para el mundo, no lo queremos para nuestro país" y "nos llaman zurdos y zurdas, pues a mucha honra (...) porque con esta mano hemos subido el salario mínimo que ellos congelan; hemos subido las pensiones y con esta mano hemos defendido el derecho de las mujeres que ellos banalizan o mercadean cuando tienen que pactar sus sillones en los gobiernos", ha clamado entre aplausos de los asistentes.

En este contexto, ha apelado a una mayoría parlamentaria progresista para "ir más lejos" en el acceso a la vivienda y en derechos sociales durante los próximos cuatro años y para "derrotar a la derecha y a la ultraderecha", que "juegan a la desmovilización" para "luego recortar" si llegan al Gobierno.

Ha lamentado igualmente que pongan en duda la llamada ley de nietos. "¿Pero qué pasa, que los nietos del régimen franquista van a poder votar y los nietos del exilio republicano no van a poder hacerlo", ha clamado, llamando a acudir a las urnas "por ellos con más fuerza si cabe".

Junto a Pedro Sánchez, también han intervenido en este acto la vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y el secretario general del PSOE de Granada y cabeza de lista al Senado por dicha provincia, Pedro Fernández.

Entre los asistentes se encontraban también diversos responsables orgánicos del partido y el cantante Miguel Ríos, con el que Pedro Sánchez se ha fundido en un abrazo al subir al escenario en el Palacio de Congresos de Granada.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tres antiguos colaboradores denuncian a Tesh Sidi, número dos de Frente Amplio por Madrid, por presunto acoso laboral

Los escritos, registrados ante Más Madrid y Movimiento Sumar, describen supuestos tratos vejatorios, mensajes fuera de horario y jornadas superiores a las previstas

Tres antiguos colaboradores denuncian a Tesh Sidi, número dos de Frente Amplio por Madrid, por presunto acoso laboral

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Como cada sábado, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Lotería Nacional sábado 24 de octubre: compruebe los resultados del último sorteo

Este sorteo se realiza dos veces por semana. Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números premiados de este sábado

Lotería Nacional sábado 24 de octubre: compruebe los resultados del último sorteo

Cuál es el precio de la luz en España para este 25 de octubre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

Cuál es el precio de la luz en España para este 25 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Pedro Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución y proteger la eutanasia si vuelve a gobernar

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Pedro Sánchez promete blindar el aborto en la Constitución y proteger la eutanasia si vuelve a gobernar

Tres antiguos colaboradores denuncian a Tesh Sidi, número dos de Frente Amplio por Madrid, por presunto acoso laboral

Sánchez lee un poema de Lorca en Granada y acusa a Feijóo y Abascal de plantear “una involución” con una “lista interminable de recortes”

Feijóo vuelve a Galicia tras los disturbios del acto de Abascal en A Coruña y acusa a Sánchez de “alimentar a los extremistas”: “Hay que discrepar, no apedrear”

El Gobierno trabaja a contrarreloj para evitar la multa del Supremo y entregar las listas de los 163.020 afectados por la ‘ley de nietos’: refuerza su personal en los consulados

ECONOMÍA

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

Los jubilados toman Madrid este sábado para pedir una subida de las pensiones mínimas y defenderlas de la privatización

Tres errores que disparan la factura de la calefacción: cuidado con la distribución de tus muebles y tus ventanas

Cuánto dinero se llevan los ganadores de los Premios Princesa de Asturias 2026

Natalia Lara, asesora financiera: “Esta es la razón por la que gastas más cuando pagas con tarjeta en vez de en efectivo”

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”

Leo Messi recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la princesa Leonor

Luis de la Fuente se rinde a Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias 2026: “Su legado es excepcional”