Sánchez anuncia que si sigue en Moncloa blindará el derecho al aborto en la Constitución

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Granada/Madrid, 24 oct (EFE).- El presidente del Ejecutivo y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ha anunciado que si gobierna en la próxima legislatura reforzará y blindará en la Constitución el derecho al aborto y mantendrá "en pie como una conquista" el de la eutanasia.

Sánchez ha hecho estas manifestaciones en un mitin de precampaña en la sala Federico García Lorca del Palacio de Congresos de Granada, donde ha alertado de los recortes en derechos sociales y económicos que llevarían a cabo gobiernos de PP o de Vox encabezados por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

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Y tras pedir el voto para el PSOE ha sido tajante: "Feijóo es el envoltorio y Abascal el regalo, y hay regalos que no merece la pena abrir". EFE

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