Sainz y 'Checo', eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimonoveno tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo primero, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 35 segundos y 29 milésimas, 131 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 186 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, al igual que los anteriores, marcó su registro con el neumático blando.

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La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:36,531

18.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:36,677

19.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:36,770

20.

Alexander Albon

THA

Williams

1:36,967

21.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:37,433

22.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:37,523

EFE

arh