Sainz y 'Checo', eliminados en la primera ronda (Q1) de la calificación

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), con el decimonoveno tiempo, y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el vigésimo primero, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda (Q1) de la calificación para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
El inglés Lando Norris (McLaren) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 35 segundos y 29 milésimas, 131 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 186 sobre el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que, al igual que los anteriores, marcó su registro con el neumático blando.
PUBLICIDAD
La segunda ronda (Q2) se disputará a continuación
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:36,531
18.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:36,677
19.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:36,770
20.
Alexander Albon
THA
Williams
1:36,967
21.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:37,433
22.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:37,523
EFE
arh
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD