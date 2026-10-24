Rybakina y Fernández jugarán la final de Ningbo (China)

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- La tenista kazaja Elena Rybakina, actual número uno del mundo, jugará la final del WTA 500 de Ningbo (China) en la que se medirá en la final a la canadiense Leylah Fernández, trigésima en el 'ranking' mundial.

Rybakina se impuso a la rusa Diana Shnaider, decimotercera en la clasificación de la WTA, en dos sets (6-3, 7-5).

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Por su parte, la tenista canadiense batió a la checa Marie Bouzkova, vigésima sexta, también en dos sets por idéntico resultado que la que será su rival el domingo. EFE