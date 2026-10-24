Rufián (ERC) defiende colaboración para "someter al PSOE y no para estar sometidos"

24/10/2026 El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, junto a la candidata de Podemos, Irene Montero POLITICA LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

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El cabeza de lista de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha defendido la necesidad de encontrar espacios de colaboración para "someter al PSOE y no para estar sometidos", y ha asegurado que el PSOE actual es creación de fuerzas como ERC, Bildu, BNG, Podemos y Compromís que, dice, han mostrado un patriotismo mayor que aquellos que llevan la bandera en una pulsera.

Así se ha expresado este sábado en el primer acto conjunto de precampaña con la candidata de Podemos, Irene Montero, bajo el lema 'Casa. Vida. Futur' en la Plaza Major de Nou Barris, en Barcelona, un acto al que también han acudido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, entre otros.

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"Yo quiero un gobierno del PSOE sometido a estas fuerzas políticas, porque es mentira que el PP y el PSOE sean lo mismo, siempre y cuando seas capaz de coger al PSOE de la solapa y decirle aquí se legisla para la gente", ha sostenido.

"Te llames como te llames, el frente somos nosotros", ha exclamado Rufián, que ha defendido el acuerdo alcanzado con Podemos de cara a estas elecciones, reivindicando que no hay una manera correcta de ser catalán.

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Ha remarcado que "esto no iba de someterse al PSOE entrando en el PSOE", sino de presionar desde su izquierda y simplificar la oferta electoral.

Ha sostenido que estos comicios en Cataluña van de elegir entre ERC y el PSC que, dice, "no merece el premio del llamado voto útil", y ha reivindicado a ERC como la opción más antifascista.

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"RABIA FASCISTA"

Rufián ha advertido de la posible llegada de un Gobierno de coalición entre PP y Vox tras estas elecciones y ha dicho que no hay ninguna magia que convierta a Cataluña, Euskadi y Galicia en indemnes de la "rabia fascista" por el hecho de que, apunta, voten diferente.

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"¿Alguien se lo cree de verdad? ¿Pero qué clase de magia vendéis?", ha preguntado, y ha añadido que es una irresponsabilidad no involucrarse en el momento actual.

En este sentido, ha apuntado directamente a Junts y ha planteado "de qué sirve hablar un catalán perfecto" si votas en contra de los decretos de vivienda y el escudo social.

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También ha criticado a la líder de AC, Sílvia Orriols: "Lo que le digo es que ni es valiente, ni es patriota, porque tú no puedes ser patriota odiando a la mitad de tu patria", y ha asegurado que tanto ella como el líder de Vox, Santiago Abascal, patean con el odio desenfocado.

VIVIENDA

El republicano ha puesto el foco en la cuestión de la vivienda y lo ha resumido con el lema 'una familia, una casa', frente a los que considera que eligen el dinero: "Se llaman PP, se llaman VOX, se llaman Junts, y también, a veces, si no somos capaces de doblarles el brazo, también son el PSOE", ha señalado.

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Ha reprochado al Gobierno lo hecho en esta materia durante la legislatura y considera que se podrían haber hecho muchas cosas como, por ejemplo, las inspecciones a pisos turísticos, el 95% de los cuales, afirma, "son ilegales".

Ha ironizado sobre la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al programa de RTVE 'La Revuelta', conducido por David Broncano: "Quedas muy guapo con Broncano", y ha insistido en que el Ejecutivo podía haber hecho más en este ámbito.

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Rufián ha defendido que construir más vivienda no sirve si no se prohíbe la especulación y ha pedido la fuerza necesaria en las elecciones para que la primera ley de un Gobierno "realmente progresista" sirva para garantizar que cada familia tiene acceso a una casa.