Rufián afea a Junts llamarles "vendidos" y avisa: "Estas elecciones van de ERC o PSC"

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Barcelona, 24 oct (EFE).- El candidato de ERC a las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha reprochado a Junts que tachen a los republicanos de "vendidos" y los acusen de negociar con el PSOE "a cambio de nada", y ha advertido: "Estas elecciones van de ERC o PSC".

"Creo humildemente que el PSC no merece el premio del llamado voto útil. Nosotros hemos sido los más antifascistas y los más útiles", ha dicho este sábado en un mitin conjunto en Barcelona con la candidata de Podemos, Irene Montero, con unos 2.000 asistentes.

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Al acto han asistido el líder de ERC, Oriol Junqueras; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; la líder de Podem Catalunya, María Pozuelo, y distintos cargos de ERC.

En un discurso en catalán y en castellano, Rufián ha cargado duramente contra Junts por haber puesto en circulación el "eslogan miserable" de que ERC negociaba "a cambio de nada".

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"Esto lo decía gente que había estado viviendo en una celda durante cuatro años de forma injusta y miserable" y que salieron de allí, ha dicho Rufián, "gracias a la fuerza negociadora de ERC" con los indultos concedidos en 2021.

Según el candidato republicano, esas críticas de Junts fueron una "vergüenza nacional".

Tal y como hizo en el Congreso en el debate sobre los decretos de vivienda, que Junts tumbó junto a PP y Vox, Rufián ha vuelto a sacar un billete de cincuenta euros para acusar a los de Carles Puigdemont de haber votado en contra por tener "empresas inmobiliarias".

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"¿Quién paga a quién?", ha clamado, y ha negado que Junts comparta con ERC los "anhelos de libertad" para Cataluña que aseguran defender. "No lo han demostrado nunca", ha criticado.

Rufián ha sostenido que "los ideales de izquierdas solo pueden ser representados por partidos de izquierdas" y se ha preguntado "de qué sirve hablar un catalán perfecto" para luego votar con PP y Vox o "en contra del escudo social" y los decretos de vivienda.

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A raíz de las críticas de Junts a Rufián por priorizar el castellano en sus intervenciones, el candidato republicano ha dicho estar "orgulloso" de su catalán "macarrónico".

"Hablar catalán es importante. Es la lengua de mi país, es el idioma que he escogido para hablar con mis hijos", ha añadido.

Sobre Aliança Catalana, ha augurado que en Cataluña sacará un "inmenso resultado" que será una "vergüenza nacional".

"A Sílvia Orriols le digo que ni es valiente ni es patriota, porque no puedes ser patriota odiando a la mitad de tu patria", ha dicho, y ha acusado a Aliança y a Vox de "culpabilizar al más pobre" en vez de cargar contra los de "arriba".

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"Gente como Abascal y Orriols que, por cierto, podrían ir por Marrakech sin llamar la atención", ha afirmado Rufián, que ha añadido: "La pureza, para el aceite de oliva". EFE

(foto) (vídeo)