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Rebeca Andrade vuelve por todo lo alto y suma otro oro mundial en salto

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Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- La brasileña Rebeca Andrade no decepcionó en su retorno a la gran competición internacional y se llevó el oro en salto en los Mundiales de Róterdam este sábado, tras deslumbrar con 14.466 puntos.

Por su parte, la mexicana Victoria Mata volvió a hacer historia para su país clasificándose para una final, en la que finalizó en sexta posición con 13.933 puntos.

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La gimnasta brasileña reeditó sus títulos mundiales conquistados en 2021 y 2023, y sumó su tercera presea mundialista en la categoría de salto.

La plata se la colgó la estadounidense Claire Pease (14.233 puntos) y Skye Blakely (14.166) se llevó el bronce, su tercera en este Campeonato del Mundo celebrado en la ciudad neerlandesa.

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La espectacular actuación de la campeona olímpica y mundial Andrade, que efectuó sus saltos bajo la mirada de su eterna rival, la estadounidense Simone Biles, puso en pie al público en las gradas y demostró por qué es una de las más grandes de la historia.

La gimnasta sudamericana, que cumplió 27 años en mayo pasado, decidió hacer un parón en su carrera deportiva para recuperarse física y mentalmente de las exigencias del anterior ciclo olímpico, por lo que en su vuelta a la competición decidió competir en dos de los cuatro aparatos: la barra de equilibrios y el salto, en la que ha sumado una nueva medalla de oro a su extenso palmarés.

Las canadienses Lia-Monica Fontaine y Elsabeth Black finalizaron en cuarta y quinta posición, mientras que la británica Abigail Martin terminó en último lugar. EFE

(foto)

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