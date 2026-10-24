Pepelu: "No ha sido un buen partido"

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Valencia, 24 oct (EFE).- El centrocampista del Valencia Jose Luis García 'Pepelu' admitió tras la derrota de su equipo en Mestalla ante el Villarreal que no hicieron un buen partido y lamentó que se les fuera el partido en el último minuto.

"No ha sido un buen partido, sobre todo en la primera parte aunque tuvimos el premio de irnos por delante. Con 1-1 nos quedamos con uno más, nos expulsan a un jugador no se porqué y no se te puede ir el partido en el 93", explicó a Movistar.

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Sobre el desbarajuste de los últimos minutos, en los que el Villarreal les sorprendió en una contra tras volver a equilibrarse el partido después de la expulsión del valencianista Harvey Elliot, señaló que se debió a "la inercia de necesitar puntos, de ir hacia delante, nos hemos quedado desprotegidos y nos han pillado. Jugando en casa, necesitados de puntos, teníamos que ir a ganar y desafortunadamente nos ha pillado a la contra, cosa que no nos puede pasar".

Tras esta derrota, el Valencia sigue en zona de descenso y pese al cambio de entrenador, sigue sin conocer la victoria después de tres partidos con Javier Aguirre en el banquillo.

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"Hay que seguir mejorando, seguir creciendo, hemos estado cerca de las victorias en los tres partidos y al final son detalles los que nos están penalizando y toca seguir", concluyó. EFE