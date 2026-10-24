Peñarol vuelve a dejar puntos y pone en riesgo la Tabla Anual

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Montevideo, 23 oct (EFE).- Peñarol dejó otros dos puntos en el Torneo Clausura uruguayo al igualar este viernes 0-0 con Juventud, se quedó prácticamente sin opciones de luchar por el título y puso en riesgo la Tabla Anual acumulada.

El Aurinegro sumó de esta forma su tercer encuentro consecutivo sin obtener una victoria, algo que solo consiguió en uno de los últimos cinco partidos que disputó.

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Con este resultado, el conjunto dirigido por Diego Aguirre llegó a 63 puntos en la Tabla Anual acumulada y cerrará la fecha como único líder, aunque Deportivo Maldonado podría quedar a un punto en caso de obtener una victoria y Nacional tiene la opción de ponerse a dos.

Mientras tanto, Peñarol llegó en el Clausura a 20 puntos y quedó a dos de Montevideo City Torque, a tres de Nacional y a cuatro de Liverpool, equipos que jugarán este fin de semana y de esta manera tienen posibilidad de ampliar su ventaja respecto del Aurinegro.

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El encuentro que Nacional y Liverpool disputarán este domingo en el marco del Torneo Clausura uruguayo podría valer media temporada y por ello se robará todas las miradas de la duodécima jornada.

El equipo de Jorge Fossati aprovechó la derrota de Montevideo City el pasado fin de semana y con una gran victoria frente a Peñarol volvió a subirse a lo más alto de la clasificación.

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Mientras tanto, Nacional ganó su quinto partido consecutivo y con 23 enteros volvió a la lucha y a depender exclusivamente de sí mismo para ser bicampeón uruguayo pocas semanas después de que el equipo estuviera prácticamente afuera de todo.

Este domingo, el Tricolor y el Negriazul se enfrentarán en el estadio Gran Parque Central y allí el local buscará prolongar el buen momento que vive desde la llegada de Daniel Carreño a la dirección técnica.

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Una nueva victoria lo posicionaría como líder del Clausura y eso llevaría al equipo a depender de sí mismo para repetir el título de campeón uruguayo por primera vez en muchos meses.

Del otro lado, Liverpool buscará un triunfo que le permita aferrarse a la primera posición y encarar desde esa posición las últimas tres fechas del certamen.

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También el domingo, Montevideo City Torque recibirá a Cerro, Boston River visitará a Cerro Largo y Montevideo Wanderers jugará con Progreso un duelo en el que se pondrán en juego puntos de oro para la Tabla del Descenso.

Un día antes, Central Español y Albion también se enfrentarán por puntos muy importantes para mantener la categoría, mientras que Deportivo Maldonado recibirá a Danubio y Defensor Sporting jugará con Racing. EFE

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