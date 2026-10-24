Pablo Hernández: "Para luchar por lo que queremos tenemos que hacernos fuertes en casa"

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Castellón, 24 oct (EFE). El entrenador del CD Castellón, Pablo Hernández, señaló en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo, en el que reciben la visita del Sporting en Castalia, que "para luchar por lo que queremos tenemos que hacernos fuertes en casa".

El Castellón, en Castalia, ha visto escapar cuatro puntos, tras sumar dos empates en los cuatro partidos disputados en su feudo, y aunque el técnico recordó que "solo hemos recibido un gol, llevamos más puntos fuera", y es que a domicilio es el mejor equipo de la Liga Hypermotion.

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El técnico destacó la recuperación del equipo con el triunfo ante Las Palmas y espera que se siga ese camino porque "cuando este equipo está al 100 % y juega a lo que sabe somos capaces de ganar a cualquiera. Cuando bajamos el listón cualquiera puede ganarnos".

Sobre el Sporting comentó que "es un rival que viene con confianza, tiene las ideas claras. Tiene mucha calidad, por lo que "vamos a tener que estar a nuestro mejor nivel". EFE

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qrg sm/fc