Oblak: “Nos ha costado mucho, hemos tenido un poquito de suerte”

Madrid, 24 oct (EFE).- Jan Oblak, portero del Atlético de Madrid, admitió este sábado que le costó “mucho” a su equipo ganar al Deportivo de A Coruña, consideró que la primera parte de su conjunto fue “bastante mala” y reconoció que tuvieron “un poquito de suerte”.
“Nos ha costado mucho. No hemos estado del todo bien. La primera parte la verdad que bastante mal. La segunda hemos empezado mejor. Hemos subido el ritmo, pero luego al final otra vez bajamos un poco y el Deportivo es muy buen equipo y te pueden castigar. Hemos tenido un poquito de suerte hoy. Menos mal que nos llevamos los tres puntos”, valoró en declaraciones a ‘Movistar’.
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En el primer tiempo, según Oblak, les costó “mucho robar” el balón a su equipo. “No ha sido el plan de partido de esperar tanto, pero nos ha costado mucho físicamente. Parece que no nos hemos activado desde el inicio, pero los partidos empiezan ahí y muchas veces se pierden en los primeros tiempos. Es un problema que hemos tenido antes. Tienes que estar al 200 por ciento si quieres pelear algo”, advirtió.
El gol de la victoria fue de Julián Alvarez. “Está claro que es muy importante que marque Julián y que marque cualquiera. Estoy feliz por él. Está dando el máximo de sí mismo, con mucho esfuerzo y estoy seguro de que, poco a poco, se va a ganar a la gente otra vez. Es un gran jugador. Ya lo ha demostrado y está camino de demostrarlo otra vez de lo que es capaz de hacer. Está claro que lo necesitamos en la mejor forma posible”, destacó.
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El Atlético espera el Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid a sólo dos puntos del liderato del club azulgrana. “Da completamente igual. La Liga es tan larga… Tenemos que pensar en nosotros. No podemos perder puntos, tenemos que ir ganando y necesitamos puntos. Al final, los dos son grandes equipos que pelean por todo también y nosotros, a pensar en nosotros, ganar puntos, estar arriba y pelear hasta el final. Ojalá se pueda hacer", valoró. EFE
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