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Nemour reedita el oro, Andrade vuelve a lo grande y Manukyan hace historia para Armenia

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Julia López

Redacción Deportes, 24 oct (EFE).- En las finales por aparatos de los Mundiales de Gimnasia disputadas este sábado en Róterdam, la argelina Kaylia Nemour, la gran favorita, reeditó su oro en asimétricas y la brasileña Rebeca Andrade volvió a la competición a lo grande, colgándose su tercera medalla mundial en salto, mientras que Hamlet Manukyan se convirtió en el primer campeón armenio en caballo con arcos.

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Las finales por aparatos de Róterdam abrieron el telón con la competición de suelo disputada por los hombres, en la que Frederick Richard, de EE.UU., se colgó el oro, el británico Jake Jarman con 33 milésimas menos quedó en segundo lugar y el bronce fue para el israelí Artem Dolgopyat, con 14,466.

La brasileña Rebeca Andrade volvió a la competición por todo lo alto colgándose su tercer oro mundial en salto, prueba en la que sumó una media de 14,466. El podio lo completaron las dos estadounidenses, Claire Please y Skye Blakely.

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Hamlet Manukyan, visiblemente emocionado tras su espectacular ejercicio, consiguió el oro con 15,300 puntos, proclamándose así como el primer campeón armenio en esta disciplina.

Su compatriota Mamikon Khachatryan quedó en tercera posición, mientras que el italiano Gabriele Targhetta fue plata al llegar a 15,233 puntos.

Sin embargo, el campeón olímpico Daiki Hashimoto, quien consiguió en Róterdam su cuarto título consecutivo en el concurso completo, era fue el único gimnasta finalista no especialista en este aparato concreto y finalizó en octava posición.

La argelina Kaylia Nemour, la gran favorita, reeditó el puesto más alto del podio en las asimétricas. Aún bajando la dificultad, consiguió un 15,333 tras un estratosférico ejercicio.

La germana Helen Kevric fue segunda y logró su primera medalla en un campeonato senior y, de nuevo, Skye Blakely sumó otra más en estos Mundiales con el bronce.

En la última final de la jornada, en anillas, subieron al podio el chino Xingyu Lan, con su segundo oro en este aparato, el griego Eleftherios Petrounias y el armenio Artur Avetisyan. EFE

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