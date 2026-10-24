Muñoz (PP) dice que la propuesta del PSOE es alentar el miedo a un gobierno de derechas

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Puerto del Rosario (Fuerteventura), 24 oct (EFE).- La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este sábado que el PSOE afronta las elecciones generales sin propuestas y que por eso basa su campaña en “alentar el miedo” ante la posibilidad de que gobierne la derecha.

Muñoz ha participado en un acto de precampaña en Fuerteventura junto al presidente del PP de Canarias y vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, y la presidenta de los populares majoreros, Jéssica de León.

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“Hay partidos como el Partido Socialista y Pedro Sánchez que no tienen propuestas, por eso tienen que estar todo el día alentando la campaña del miedo sobre si viene la derecha”, ha sostenido Muñoz.

Frente a ello, ha asegurado que el PP pretende ofrecer “un cambio” centrado en cuestiones como la vivienda, la inmigración, la seguridad y los impuestos, y ha defendido que la campaña electoral debe dejar en segundo plano los problemas de los políticos para abordar los de los ciudadanos.

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Muñoz ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del deterioro que, a su juicio, han experimentado las condiciones de vida durante los últimos ocho años y ha afirmado que ahora resulta más difícil llegar a final de mes, acceder a una vivienda, cambiar de coche o ir de vacaciones.

También ha sostenido que siguen aumentando la pobreza infantil y la pobreza energética y ha reclamado una rebaja fiscal para compensar el efecto de la inflación sobre salarios y pensiones.

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“Hay que bajar los impuestos a la gente, no puede ser que la inflación se coma los salarios y las pensiones de nuestros mayores”, ha dicho la dirigente popular, quien ha reprochado al PSOE que haya optado por incrementar la recaudación en lugar de aliviar, a su juicio, la situación de las familias más vulnerables.

Muñoz ha contrapuesto además lo que considera los problemas personales y políticos de Sánchez con las preocupaciones de la ciudadanía y ha afirmado que el 29 de noviembre los electores tendrán que decidir “si la vida de Pedro Sánchez mejora o mejora la vida de los españoles, porque no pueden mejorar las dos a la vez”.

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El presidente autonómico del PP, Manuel Domínguez, ha centrado su intervención en la situación migratoria de Canarias y ha acusado al Gobierno central de mantener una política “pasiva” ante las llegadas por vía marítima, a la par que ha reclamado el despliegue de Frontex y de las Fuerzas Armadas, así como mayores medios para Guardia Civil y Policía Nacional y más cooperación con los países de origen y tránsito. EFE

(foto)(vídeo)