Morganti ahuyenta sus fantasmas en el bosque de Tolcachir

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David Álvarez

Girona, 24 oct (EFE).- La italiana Cristiana Morganti, que fue estrella del ballet de Pina Bausch, juega desde hace un tiempo con el teatro, pero acaba de dar un salto al vacío al ponerse en manos del argentino Claudio Tolcachir para ahuyentar sus fantasmas y exponer traumas que esconde a diario detrás de una máscara.

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'The forest' es la pieza que ambos acaban de estrenar en España y donde Morganti se desnuda tanto, moderadamente también en lo físico, que incluso le reconoce al público la dificultad de adaptarse a las propuestas de Tolcachir y de tener que seguir a su edad con coreografías de baile sin que la escenografía resulte mínimamente amable.

Pero la italiana es "fuerte", lo repite tanto ella como su yo de juventud, interpretado por Lisa Lippi Pagliai, para sumergirla en un bucle de memoria en el que los recuerdos se solapan, pierden toda cronología e, incluso, ponen en duda qué fue real y qué no lo fue.

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Y ante toda esa congoja, especialmente en el tramo final del espectáculo, aparece la máscara, la de la mujer fuerte que ya en la infancia se repetía el mantra para afrontar los problemas, tal y como muestra la Morganti de hace décadas.

El síndrome del impostor

También se abre las carnes la Cristiana Morganti actual, que exhibe sin parches el síndrome del impostor que la invade cuando tiene que enfrentarse a tareas de puro teatro, cuando ella, según afirma sin tapujo, no sabe recitar.

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El salto esta vez ha sido ponerse en manos de un vanguardista argentino como Claudio Tolcachir, confiar en él y liberar fantasmas sin miedo a caer en sus propios temores.

A Morganti ya se le habían visto anteriormente las ganas de hablar de lo que supone para un artista que trabaja con su cuerpo la entrada de lleno en la madurez, el mismo mensaje que quería transmitir el coreógrafo Sidi Larbi Cherkaoui, metido en la cincuentena, en la inauguración de hace unas semanas del Temporada Alta de Girona, el festival que ahora ha acogido este 'The forest'.

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Cherkaoui contó con la colaboración para expresarse de Martin Zimmermann y la bailarina italiana ha tenido a su lado a Claudio Tolcachir.

El filtro del 'Rey Lear'

Los dos han ideado ese bosque escenográfico en el que Cristiana Morganti se encuentra con la joven Cristiana Morganti para darle la bienvenida a toda esa batería de traumas escondidos, incluido el de su relación con el padre, pasada por el filtro del 'Rey Lear' de Shakespeare para que asomase la culpa.

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Shakespeare es una de las referencias, pero también la Blanche Dubois de aquel tranvía de Tennessee Williams, en este caso para expresar decadencia y necesidad de seguir adelante, una obligación que Morganti ha enfrentado siempre desde esa máscara de fortaleza que tanto se ha tenido que repetir para convencerse de su existencia real.

La terapia, si eso es en parte el espectáculo, ha venido gracias a que italiana y argentino compartían productores cuando el segundo llevaba algún montaje al país de la primera y el resultado es esta pieza que, si cura, lo hace a través de revivir los problemas.

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Morganti ha admitido que en la pieza hay un dolor profundo que en anteriores montajes escondía detrás del humor y que ahora aflora pese a que utilice ese mismo camuflaje durante buena parte de la obra.

Un baile orgánico dentro de la dramaturgia

La escenografía es ese bosque onírico, del que la bailarina y ahora también actriz llega a burlarse sobre el escenario, también para esconder que, por momentos, resulta aterrador.

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Uno de los méritos de la protagonista es que convierte sus movimientos en orgánicos dentro de la dramaturgia ideada por Tolcachir que, después de este estreno, incluida una segunda función prevista para este domingo, viajará el 28 y 29 de noviembre al Festival de Otoño de Madrid.

Lo que ahora saben los espectadores que asistan a cualquiera de esas próximas citas es que podrán conocer todo ese mundo interior de Morganti, en el que conviven asuntos como la fragilidad de los recuerdos, la demencia senil, la muerte o la dificultad de reconstruir la identidad después de una pérdida. EFE

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