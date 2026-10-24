Moreno pide a catalanes y andaluces recuperar la "concordia" y romper muros de división

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Barcelona, 24 oct (EFE).- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado este sábado a los andaluces y a los "cientos de miles de catalanes de origen andaluz" para recuperar la "concordia" y romper muros de división de cara a las próximas elecciones generales.

Así lo ha expresado Moreno en un acto del PP en el distrito barcelonés de Nou Barris junto al candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol; el cabeza de lista por Málaga, Elías Bendodo; y el candidato a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera.

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"No podemos seguir con un Gobierno que todos los días intenta construir un gran muro de división entre vecinos, amigos y familiares. Una sociedad solo avanza cuando está unida", ha sostenido.

Nacido en Barcelona, el líder del ejecutivo andaluz ha pedido a sus "paisanos" que apoyen en los próximos comicios la candidatura encabezada por Albiol, al que ha calificado de referente por saber poner "orden, sentido común y cordura" al "desgobierno" actual.

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En este contexto, Moreno ha calificado las elecciones del 29N como una "gran oportunidad de cambio" para devolver la convivencia que, a su juicio, han ido deteriorando los partidos independentistas, nacionalistas y el Partido Socialista. EFE

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