Miles de personas exigen en Madrid pensiones públicas dignas y rechazan su privatización

Guardar

Madrid, 24 oct (EFE).- Varios miles de personas de toda España se han manifestado este sábado en Madrid para defender el sistema público de pensiones y rechazar cualquier intento de privatización, en plena precampaña electoral.

La manifestación, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), ha reclamado medidas para garantizar el poder adquisitivo de las personas pensionistas y reforzar su protección.

PUBLICIDAD

En la cabecera de la marcha, la portavoz nacional de COESPE, Francisca López, ha exigido que las pensiones se revaloricen conforme al IPC real. EFE

(Foto)(Vídeo)