Miguel Tellado pide "derogar el 'sanchismo' desde la A de Ábalos a la Z de Zapatero"

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Valladolid, 24 oct (EFE).- El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este sábado que su partido quiere llegar al Gobierno para "derogar el 'sanchismo' desde la A de Ábalos a la Z de Zapatero" y para tener "la oportunidad" de convertir a España en un país "gobernable y gobernado" en contraposición a lo que es actualmente.

Alberto Núñez Feijóo, ha dicho, "es el presidente que ha firmado un contrato porque cree que la palabra de un presidente tiene que volver a tener valor en la política de nuestro país. Es el presidente que va a sacar a España del pozo del 'sanchismo'. Queremos derogarlo todo, de la A a la Z: de la A de Ábalos a la Z de Zapatero".

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Tellado ha hecho estas declaraciones durante su intervención en un acto del PP celebrado en Valladolid con presencia de los candidatos a las elecciones generales por Valladolid, María Pardo y Jesús Julio Carnero; el presidente del PP provincial, Conrado Íscar, y la vicepresidenta de la Junta, Isabel Blanco.

Ha criticado que España es actualmente "ingobernada e ingobernable".

"Hoy Sánchez disimula, sale a la calle como si todo lo que hubiese pasado en nuestro país a lo largo de los últimos cuatro años fuese normal. Nada de lo que ha pasado en este tiempo es normal", ha agregado.

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A este respecto ha dicho que España funciona peor ahora que hace cuatro años en múltiples aspectos, entre los que ha enumerado la red ferroviaria, el sistema educativo, la sanidad y el sistema energético, pese a la actitud "triunfalista" que muestra Sánchez.

Ha asegurado que Sánchez basará su campaña en el miedo, la confrontación y la división social, en críticas y en insultos para poder "presentarse como una víctima".

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Tellado se ha referido también a las discrepancias internas dentro de las filas socialistas y ha destacado el caso de las listas de Palencia, donde la alcaldesa acusó al PSOE de contravenir las decisiones de la militancia del partido.

“Son un síntoma de la debilidad de Sánchez, antes nadie se atrevía a rechistarle, ahora le plantan cara porque le ven débil y saben que sus días están contados”, ha afirmado Tellado.

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El secretario general del PP ha hecho también referencia al reciente mitin desarrollado por el PSOE en la ciudad y su lema alrededor del amor.

"Escuchar a Óscar Puente hablar del amor chirría”, ha concluido. EFE

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