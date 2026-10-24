'Matar a un oso' y 'Etty', las ganadoras del último festival Serielizados de Barcelona

Guardar

Barcelona, 24 oct (EFE).- La serie 'Matar a un oso', de los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, y el drama histórico 'Etty', creado por Hagai Levi, se han alzado con los principales premios del Festival Internacional de Series de Barcelona (Serielizados Fest).

'Matar a un oso' (Movistar Plus), ambientada en el Val d'Aran, ha sido elegida como la mejor serie de la sección nacional, mientras que la miniserie basada en los diarios de la escritora judía Etty Hillesum ha triunfado en la competición internacional.

PUBLICIDAD

Por otro lado, el jurado ha otorgado el premio único a mejor interpretación a Carmen Machi por su papel en la temporada 2 de 'Celeste', también estrenada en el Serializados Fest.

El palmarés de la sección nacional se completa con el premio a 'Segunda temporada' (Filmin) como mejor guion, un texto escrito por Miguel Ángel Blanca, Berta Prieto y Víctor Diago.

PUBLICIDAD

Asimismo, el jurado ha concedido una mención especial a 'In vitro', de Marc Crehuet, por abordar la reproducción asistida.

En el apartado internacional, la comedia francesa 'Camarades' ha recibido el premio al mejor guion y Diane Morgan ha obtenido el galardón a la mejor interpretación por su trabajo en la producción británica 'Ann Droid'.

PUBLICIDAD

Serielizados Fest, que se inauguró el 19 de octubre, finalizará el 28 de este mes, jornada en la que se dará a conocer el Premio del Público en la gala de clausura del certamen. EFE