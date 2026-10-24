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Marc Márquez vence la 'sprint y logra la pole junto a Manuel González y Veda Pratama

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha logrado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Australia de MotoGP, además de la 'pole position' de la formación de salida, junto al español Manuel González (Kalex) y el indonesio Veda Pratama (Honda), en sus respectivas categorías.

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Marc Márquez no falló en la salida, en la que se puso al comando de la carrera, prevista trece vueltas y en la que Jorge Martín, que era cuarto en la salida, recuperó dos posiciones en esos metros iniciales.

Ambos, Jorge Martín y Marc Márquez, comenzaron su particular lucha por el liderato de la carrera, seguidos cada vez a mayor distancia por Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), Pedro Acosta (KTM RC 16) y los italianos Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26) y Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), quien a pesar de salir mal, supo sobreponerse a las adversidades para recuperar terreno a lo largo de la prueba.

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Los adelantamientos entre Marc Márquez y Jorge Martín se tornaron en una constante vuelta tras vuelta, hasta que en el octavo giro, en la curva ocho, llegó el error del piloto de Aprilia, que se fue por los suelos y tuvo que ser evacuado en ambulancia hasta la clínica del circuito.

Marc Márquez se quedó sólo camino de su novena victoria de la temporada en una 'sprint', con su hermano Alex y Di Giannantonio acompañándolo en el podio y de nuevo líder del campeonato, ahora con diez puntos de ventaja sobre Martín y 50 respecto de Marco Bezzecchi, que acabó cuarto.

Además, Marc Márquez logró la 'pole position', la cuarta de la temporada y sexta en el circuito australiano en MotoGP, a pesar de sufrir una caída nada más comenzar la segunda clasificación en Phillip Island.

El nueve veces campeón de mundo regresó rápido a su taller para coger la segunda moto y regresar a pista que, a pesar de las malas condiciones del asfalto, le permitió 'endosar' casi un segundo y medio de diferencia a sus más inmediatos perseguidores, su hermano Alex Márquez y el francés Johann Zarco, que llegó desde la primera clasificación.

Marc Márquez rodó en 1:34.203, por el 1:35.697 de su hermano y 1:35.706 del francés para sumar la septuagésimo octava 'pole' en la categoría reina del motociclismo mundial.

El español Manuel González (Kalex) regresó a la 'pole position' de Moto2 con una demostración de campeón y tras superar no pocos problemas, desde que lo hiciese por primera y única vez en 2026 en el Gran Premio de Italia que se disputó en Mugello.

González, que firma la décima 'pole' de su carrera deportiva, con un tiempo de 1:30.122, saldrá desde la primera línea de la formación de salida, por delante del belga Barry Baltus (Kalex) y el checo Filip Salac (Kalex).

El rival más directo en el campeonato de González, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), también pudo resolver favorablemente su situación al lograr acabar sexto, después de haber estado en posiciones muy retrasadas durante buena parte de la clasificación.

El indonesio Veda Pratama (Honda) consiguió la primera 'pole position' de su carrera deportiva, con apenas 17 años, al ser el más rápido en la clasificación oficial Moto3, que además le daba a Indonesia la primera mejor clasificación de entrenamientos en la historia de la categoría.

Pratama completó el giro al trazado australiano en 1:35.299, un tiempo con el que batió por escasamente 21 milésimas de segundo al campeón matemático de la categoría, el español Máximo Quiles (KTM), hasta ese momento líder de la clasificación, y con 67 milésimas sobre el 'ídolo' local, el australiano Joel Kelso (Honda). EFE

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