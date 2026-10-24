Luís Castro: “Si ante la Real haces un error, te matan”

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Valencia, 24 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, aseguró este sábado que la Real Sociedad, su rival este domingo, tiene algunos de los jugadores que personalmente más le gustan del campeonato y destacó su eficacia y la capacidad que tienen de hacer daño en distintas situaciones del juego.

“Es un equipo con mucha calidad, para mí en términos individuales es uno de los mejores de LaLiga, con jugadores de nivel de 'Champions'. Tienes que estar muy acertado y concentrado, vamos a intentar ser el Levante de siempre. Pero sabes que si haces un error, te matan”, dijo en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Anoeta.

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“Tienen algunos de los jugadores que personalmente más me gustan de LaLiga, quitando los tres equipos que más pagan que los otros. La Real te hace daño en cualquier situación”, añadió el entrenador del Levante.

El preparador portugués, además, se mostró encantado con el rendimiento de su equipo en la victoria ante el Athletic Club el pasado miércoles, aunque mandó un mensaje de calma pese a la cómoda posición en la tabla, pues son undécimos con 10 puntos.

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“Cuando ganas siempre quieres dar continuidad. El equipo estuvo muy concentrado, nos faltaba mejorar en el área contraria y estuvimos mejor, con más situaciones y más agresivos”, afirmó Castro.

“Estamos contentos, pero tampoco estamos eufóricos porque la temporada es muy larga, lo que viene es duro y tenemos que intentar mejorar para que puedas continuar ganando”, añadió el técnico del Levante.

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Además, el portugués confirmó la baja del central Dela, por una sobrecarga, y explicó que Hugo Sotelo, tras recuperarse de una lesión en la rodilla, podría jugar “algunos minutos”.

Sin embargo, Castro confirmó que pese a haber jugado el pasado miércoles, el resto de la plantilla están listos para el encuentro en San Sebastián y no quiso poner plazos a la recuperación del centrocampista Enzo Bardeli, aquejado de una lesión muscular. EFE

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pzm sm/cmm