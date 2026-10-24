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Los Celtics brillan sin Hugo, los Mavs con De Larrea y los Pistons destrozan a los Heat

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Redacción Deportes, 23 oct (EFE).- Los Boston Celtics se impusieron este viernes ante los New York Knicks en un partido que otorgó escaso protagonismo al español Hugo González, los Dallas Mavericks vencieron a los Indiana Pacers con Sergio de Larrea sin apenas minutos en la pista y los Detroit Pistons arrollaron a los Miami Heat.

Los de Boston derrotaron a los Knicks por un ajustado 107-103, en un duelo marcado por la exhibición ofensiva de Jayson Tatum, quien se convirtió en el máximo anotador de un encuentro marcado por la exhibición ofensiva del equipo.

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Tatum lideró el triunfo de los verdes tras firmar una espectacular actuación de 36 puntos, con un acierto de 14 de 26 en tiros de campo, a los que añadió 7 asistencias.

El español Hugo González disputó 3:35 minutos sobre la pista en los últimos compases de juego, en los que no tuvo oportunidad de aportar puntos, aunque logró repartir una asistencia.

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Los Dallas Mavericks de Cooper Flagg se impusieron con claridad a los Indiana Pacers por un marcador de 105-121, en un encuentro donde supieron hacer valer su superioridad ofensiva.

El conjunto texano se valió de la puntería de Kyrie Irving, autor de 24 puntos con un 8 de 15 en tiros de campo, para salir airoso de un duelo exigente.

Los de Indiana, por su parte, se apoyaron en la aportación de Pascal Siakam, quien logró 23 puntos que resultaron, aun así, insuficientes para evitar la derrota.

El partido dejó la participación testimonial del español Sergio de Larrea, quien dispuso de 56 segundos de juego, mientras el club se mantiene a la espera de Santi Aldama, quien sigue sin poder debutar esta temporada en la NBA al recuperarse de una lesión.

Por su parte, los Detroit Pistons protagonizaron una exhibición para destrozar a domicilio a los Miami Heat, quienes encajaron su segunda derrota consecutiva en la NBA por 111-128, pese al espectacular desempeño de Giannis Antetokounmpo, coronado como el máximo anotador del encuentro con 36 puntos.

La estrella greco-nigeriana estuvo muy fino en ataque y firmó una serie de 15 de 26 en tiros de campo, una actuación individual que, sin embargo, contrastó con la solvencia del equipo para amarrar la victoria. EFE

(fotos)

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