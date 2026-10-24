Lemar: "Dituro está muy bien"

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Madrid, 24 oct (EFE).- Thomar Lemar, centrocampista francés del Elche, elogió este sábado la figura del portero argentino Matías Dituro, del que dijo que estuvo "muy bien" en la goleada por 0-3 en Vallecas frente al Rayo, un rival directo por el objetivo común de la permanencia.

El Elche, con dos goles de penalti en la primera parte de Federico Redondo y Fer Niño, y otro más de Germán Valera en la segunda mitad, venció por 3-0 en Vallecas al Rayo, que tuvo en el portero indonesio Emil Audero a su mejor jugador al evitar una derrota más abultada.

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"Este resultado refleja el trabajo que hacemos desde hace mucho tiempo. Hemos hecho un buen partido y hemos merecido los tres puntos en un partido muy completo. Hay que seguir en esta línea aunque en casa nos falta meter más goles", dijo Lemar, en declaraciones a DAZN.

Uno de los protagonistas del partido fue Dituro, que tuvo un buen rendimiento y volvió a mantener la portería a cero.

"Dituro está muy bien. Llevamos tres goles sin encajar y eso es mérito de él pero también de todo el equipo", apuntó. EFE