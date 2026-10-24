Lejeune: "Nos han pintado la cara"

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Madrid, 24 oct (EFE).- Florian Lejeune, central francés del Rayo Vallecano, reconoció la justa victoria del Elche (0-3), aseguró que el rival les pintó "la cara" y calificó como "un golpe duro" la derrota cosechada en su estadio ante su afición.

El Elche, con dos goles de penalti en la primera parte de Federico Redondo y Fer Niño, y otro más de Germán Valera en la segunda mitad, venció por 3-0 en Vallecas al Rayo, que tuvo en el portero indonesio Emil Audero a su mejor jugador al evitar una derrota más abultada.

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Lejeune fue protagonista negativo en la primera parte ya que una falta dentro del área sobre Roy Revivo fue penalti y provocó el primer gol del Elche.

"El penalti que hago igual se tenia que revisar. Es demasiado rápido, no quiero jugar el balón, pongo el cuerpo y se choca contra mi. El segundo es claro. Luego tenemos uno que fallamos nosotros, lo hemos intentado, pero nos ha faltado presión, ganar segundas jugadas y duelos y acertar ocasiones", dijo Lejeune, en declaraciones a DAZN.

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"Nos han ganado, nos han pintado la cara y ya está. Somos un equipo valiente, generoso y esta derrota es un golpe duro porque tenemos ganas de sacar los tres puntos en casa", confesó.

El Rayo acusó en exceso la ausencia de los Bukaneros, el grupo de aficionados que se sienta en el fondo del estadio y que no estuvo debido al cierre de la grada tras los incidentes ocurridos en el partido frente al Athletic.

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"Esperamos que el próximo sábado contra el Celta estén los Bukaneros con nosotros y nos apoyen", concluyó. EFE