Le Normand y las disculpas de Julián: “Habla muy bien de él, gran futbolista y persona”

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Madrid, 24 oct (EFE).- Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, expresó este sábado que las disculpas de Julián Alvarez con su afición tras sus palabras en el Mundial 2026, cuando pidió salir del club rojiblanco, “hablan muy bien de él, un gran futbolista y una gran persona”, que ha demostrado “toda la calidad que tiene” en el 1-0 al Deportivo.

“Habla muy bien de Julián. Es un gran futbolista y una gran persona. Hoy se ha demostrado toda la calidad que tiene, ha demostrado lo que quería dar para este equipo y también la afición le ha aplaudido. Y ahora, a seguir adelante con toda la energía para conseguir nuestros objetivos”, explicó en zona mixta tras el partido en el Metropolitano.

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El Atlético sufrió para ganar al Deportivo. “Yo creo que se podría haber cerrado antes el partido. Hemos tenido muchas jugadas, hemos generado mucho en la segunda parte y luego es fútbol, lo han hecho bien y son detalles. Ya ha habido de estos partidos al inicio de temporada que no han caído de nuestro lado y hoy sí ha caído en las manos de Jan Oblak”, dijo en referencia a la última ocasión del encuentro de Kevin.

“La primera parte ellos han jugado bien, es un equipo con jugadores muy buenos, tenían la pelota y nos faltaba un poco de intensidad en los duelos y tener nosotros el balón y no ellos. La segunda parte hemos salido más enchufados todos y se ha solucionado el partido. Hemos hecho una gran segunda parte”, afirmó. EFE

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