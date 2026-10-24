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La Comunidad replica al delegado que "grupos violentos" impiden a los Servicios Sociales entrar en la acampada de Sol

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La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado este sábado que "grupos violentos" de la acampada de Sol impiden la entrada de los Servicios Sociales y, en esta línea, ha replicado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que para atender a las personas vulnerables que pueda haber, primero hay que levantar el campamento.

Se ha referido así a la advertencia del delegado del Gobierno sobre la presencia de personas sin hogar en la acampada, que calificó como un "drama adicional" a la situación del hogarismo en la ciudad. Además, Martín animó al Ayuntamiento de la capital a dar "respuestas precisas".

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En declaraciones a los medios, la consejera ha denunciado la existencia de "grupos violentos" que no permiten la entrada para poder atender a personas que puedan requerir la atención de los Servicios Sociales, en caso de haberlas, algo que ella desconoce.

"Para poder atender a las personas sin hogar, el Gobierno de España, en manos del delegado del Gobierno, tiene que desalojar para que podamos atender a las personas vulnerables que ahí dentro puedan existir, pueda haber, que desconocemos, insisto, porque los grupos violentos no permiten la entrada para que puedan actuar los Servicios Sociales", ha explicado.

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En la misma línea y en un contexto electoral de cara a los comicios generales del 29 de octubre, Dávila ha recriminado que se aliente "el odio personal" por parte de estos grupos de la izquierda y de la ultraizquierda. "Buscan que no se produzcan esas elecciones de forma democrártica con estas actuaciones, y además, incluyendo e integrando en la Puerta del Sol grupos violentos", ha dicho al ser preguntada por las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Madrid por posibles delitos de odio, amenazas e injurias contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Tras participar en la presentación del Lazo Solidario por la ELA, iniciativa impulsada por la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica (adELA), la consejera madrileña ha insistido en el "daño que está provocando" este campamento en "una plaza que es de todos" y en que la acampada deber ser retirada "por seguridad" y para garantizar la normalidad de los comerciantes.

En cuanto al clima de protestas en las calles, la consejera ha recordado que la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ya advirtió de que no habría paz en las calles. "Continúan además con esa amenaza esta misma semana con arder la Puerta del Sol", ha explicado.

"La violencia es lo que buscan los grupos de ultraizquierda para que no se puedan celebrar unas elecciones democráticamente y lo que tiene que hacer el Gobierno de España es actuar para que no se produzca esa violencia que ya estamos viendo en el día a día y eso la verdad es que no es la imagen ni de Madrid ni de España", ha zanjado.

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EuropaPress

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