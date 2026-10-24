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'La colisión', mejor cortometraje de ficción y dirección del XXVIII Festival Octubre Corto

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Logroño, 24 oct (EFE).- El cortometraje 'La colisión', dirigido por Jairo González, ha sido galardonado como mejor corto de ficción y mejor dirección dentro del XXVIII Festival de Octubre Corto de Arnedo (La Rioja).

El jurado ha reconocido en este cortometraje la capacidad de construir una historia de tensión creciente, a partir de recuerdos familiares del director durante la crisis del ladrillo en Benidorm, ha informado la organización de Octubre Corto, en una nota.

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La mirada del director sobre el comportamiento humano ante las situaciones límite, unida a la precisión narrativa y al trabajo con los actores, ha sido determinante para concederle ambos galardones.

En la categoría de animación, se ha premiado a 'Porque hoy es sábado', de Alice Eça Guimarães, que aborda la carga mental de la maternidad mediante un relato visual sin diálogos, delicado y cargado de sensibilidad y humor.

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El premio al mejor cortometraje documental ha distinguido a 'El congelador', de Raúl de la Fuente Calle y Amaia Remirez.

El jurado ha valorado su capacidad para abordar historias de gran dureza a través de una propuesta estética que combina poesía y crudeza, poniendo en primer plano la fortaleza y la resiliencia de sus protagonistas.

Estos tres cortometrajes llevan también consigo la calificación para los Premios Goya.

El palmarés ha reconocido asimismo el trabajo de Simón Gracia, a la mejor fotografía, por 'Gamberra', de Marine Auclair March; de Teresa Bellón y César F. Calvillo, al mejor guión, por 'In memoriam', reconocida, además, con el premio del público.

Por su parte, Zeltia Montes ha sido galardonada con el premio a la música por 'Cara de cona'.

En interpretación, Irene Balmes ha recibido el premio a la mejor actriz por 'Loquita por ti', de Greta Díaz Moreau, mientras que Eric Espín se ha alzado con el galardón al mejor actor por 'Furia', dirigido por Fran Moreno Blanco y Santi Pujol Amat.

El jurado joven riojano ha otorgado el premio a 'Tres mans', de Cristian Sitjas.

El palmarés se completa con los premios del público a 'Protagonistas', del actor y director de cine de Arnedo Javier Martínez-Losa Zapata, como cortometraje riojano más popular.

'Ya nos tocaba', de Ángela Conde, ha sido distinguido como cortometraje social más popular; y 'Nåde, de Hedda Mjøen', como cortometraje internacional más popular, sección que debuta con premio este año. EFE

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