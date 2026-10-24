La actriz Luisa Gavasa defiende el uso del castellano en la escena artística

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Logroño, 24 oct (EFE).- La actriz Luisa Gavasa ha defendido este sábado el uso del castellano en la escena artística y ha asegurado que no le gusta la "manía que tienen los actores, los chavales jóvenes" de "utilizar palabras en inglés", como si no hubiera un idioma, que es el castellano, que es "de los más bellos del mundo".

Así se ha pronunciado en la ciudad riojana de Arnedo, antes de recibir el Premio Ciudad de Arnedo 2026 del Festival Octubre Corto, en reconocimiento a su trayectoria interpretativa, que destaca por su amplitud y su compromiso con el cine y, especialmente, con el cortometraje.

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Gavasa (Zaragoza, 1951) ha asegurado que los cortos le han dado "muchísimas alegrías, muchos premios", que ha conocido, con esta faceta, a "gente maravillosa" y que le permiten "aprender porque en este oficio te pasas la vida aprendiendo, unas veces de los mayores y otras de los menores".

"Lo que menos me gusta es esa manía que tienen los chavales jóvenes de utilizar palabras en inglés, como si no tuviéramos un idioma, el castellano, que es de los más bellos del mundo" ha dicho.

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Ha afirmado también que, como "mujer y como feminista", le ha resultado "muy grato" el proceso de ver cómo el género femenino se ha incorporado al mundo del cortometraje.

Entre otros aspectos, ha explicado que ha aprendido "viendo a sus mayores", como es el caso de María Luisa Ponte, a quien ha calificado de actriz "maravillosa", que sabía pasar de la comedia al drama rápidamente.

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También ha subrayado que no tiene método alguno a la hora de llevar a escena a un personaje porque "los personajes los tienes que sentir profundamente, hacerlos de verdad" y cada personaje "te lleva a buscar un territorio".

Ha reconocido que tiene "miedo a los métodos" y ha considerado que, en general, de "todas estas escuelas tan afamadas" ha visto salir a "gente muy tocada".

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Gavasa ha expresado su agradecimiento al galardón que le entrega la organización del Festival Octubre Corto y ha incidido en su apoyo al cortometraje, que es un género que le gusta y le encanta.

Ganadora del Goya a mejor actriz de reparto por 'La novia', de Paula Ortiz entre otros premios y nominaciones en su carrera, Gavasa ha trabajado con destacados nombres del cine español y ha mantenido una actitud de cercanía y apoyo hacia las nuevas generaciones de cineastas.

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El reconocimiento del Festival Octubre Corto a Luisa Gavasa pone en valor tanto su recorrido profesional como su generosidad hacia un formato que, según la organización de ese certamen, constituye una de sus señas de identidad y "la valentía y calidad de una artista fuera de serie, una de las grandes damas del audiovisual español". EFE