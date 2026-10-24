Krueger y Siniakova, final inesperada en Osaka (Japón)

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- La tenista estadounidense Ashlyn Krueger, número 55 del mundo, y la checa Katerina Siniakova, número 86, protagonizarán este domingo la final del WTA 250 de Osaka (Japón), que se disputa sobre pista dura.

Krueger dio la sorpresa este sábado y eliminó a la gran favorita, su compatriota Ann Li, número 25 del mundo, por 6-4, 6-7 (4) y 6-3.

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Poco después, Siniakova, en la semifinal restante, hizo lo propio ante la británica Katie Boulter (58), por 6-1 y 6-4. EFE