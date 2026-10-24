Julián Alvarez: “Pedir disculpas, mis palabras en el Mundial fueron una equivocación”

Guardar

Madrid, 24 oct (EFE).- Julián Alvarez, delantero internacional argentino del Atlético de Madrid, pidió “disculpas” a la afición del conjunto rojiblanco por sus palabras en el Mundial 2026, cuando expresó su deseo de ser traspasado, aseguró que fueron una “equivocación” y apuntó que entiende el “enojo” de la gente por ellas.

“Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación de mi parte, tanto en la forma como el momento y, sobre todo, porque entiendo a la gente el enojo. Yo también como hincha me hubiera enojado y además por cómo me han bancado y apoyado siempre durante estos años”, dijo a ‘Movistar’, tras la victoria por 1-0 ante el Deportivo de A Coruña en el Metropolitano. EFE

PUBLICIDAD