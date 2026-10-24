Joaquín Rocamora considera justo el triunfo de las Guerreras

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Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), 24 oct (EFE).- El seleccionador español, Joaquín Rocamora, dijo este sábado que el triunfo de las Guerreras contra Japón en un amistoso (30-26) fue "justo".

“Ya avisamos del nivel de Japón. Quedó por delante de nosotras hace 11 meses. Eso no es baladí, significa que ellas tienen su capacidad", destacó en unas declaraciones facilitadas por la Federación Española de Balonmano.

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“El acierto no todos los días se tiene, lo que sí que se puede pedir al equipo es esta capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de seguir un guion. En este sentido, yo creo que el equipo ha estado bien, que ha hecho un partido correcto y que al final es un resultado justo”, afirmó Rocamora.

Sobre el balance de esta concentración, Rocamora resaltó la “evolución del grupo y el trabajo realizado en diferentes aspectos del juego".

"Hemos crecido, creo que hemos mejorado, poniendo el foco en la definición de roles, las situaciones especiales y la intensidad defensiva. Además de las aportaciones del siete contra seis y el compromiso de las jugadoras para seguir progresando”, explicó.

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Con la mirada puesta en el Europeo de 2026, el seleccionador avanzó los próximos pasos del equipo.

"En los próximos 15 días intentar analizar a las 21-22 jugadoras que creemos que pueden venir al Europeo, a partir de ahí seleccionar, con la importancia de perfilar las situaciones especiales, conectar las dos fases del juego y, sobre todo, que todas las jugadoras lleguen sanas”, señaló. EFE

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