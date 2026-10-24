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Jaka Lakovic apunta al rebote defensivo como una de las claves ante el Monbus Obradoiro

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Santa Cruz de Tenerife, 24 oct (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, ha señalado el control del rebote defensivo y la defensa en transición como dos de las claves para superar este domingo al Monbus Obradoiro.

El técnico esloveno ha advertido este sábado en rueda de prensa de que el conjunto gallego es el equipo de la Liga Endesa que "más rebotes ofensivos completa", con una media de 16 por partido, y ha destacado la aportación de Soriano, que ha sumado 12 en los dos últimos encuentros, seis por partido.

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"Tenemos que asegurar nuestro rebote defensivo entre todos, no solo los hombres grandes, sino que también los exteriores tienen que estar presentes e involucrados", ha explicado Lakovic, que también ha alertado del peligro de Childress en el bloqueo directo y de la presencia interior de Soriano, dos de las principales referencias ofensivas del rival.

El entrenador aurinegro ha reconocido que su equipo todavía debe mejorar "algunos aspectos" pese a su buen inicio de temporada y ha recordado que en la primera parte ante Skyliners Frankfurt se evidenció la importancia de "comenzar los partidos con la máxima concentración", después de una salida "fría" y "lenta" que supieron contrarrestar tras el descanso.

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Lakovic ha destacado que una de las fortalezas de su equipo es la capacidad para "jugar de manera colectiva" y señaló que el equipo "sufre cuando busca soluciones individuales", por lo que considera necesario "mantener la conexión entre jugadores durante los encuentros".

Sobre el proceso de adaptación desde su llegada al banquillo, ha reconocido que todavía necesitan tiempo para "construir los automatismos deseados", que ha remarcado a lo largo de estas primeras semanas de competición, aunque remarcó la continuidad de "buena parte de la plantilla" y que el conocimiento previo de los sistemas de juego "han facilitado que los resultados positivos lleguen pronto".

Por último, ha valorado la importancia de los líderes del vestuario en la reacción del equipo ante Skyliners, donde las palabras de los propios jugadores durante el descanso "tuvieron un peso especial", ya que fueron ellos mismos quienes tomaron el control de la situación y le dieron vuelta al encuentro al salir de vestuarios. EFE

AM/cmg/fc

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