Irene Montero dice que Feijóo quiere "un país de mujeres sin derechos": "Tu machismo mata"

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Barcelona, 24 oct (EFE).- La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha acusado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de querer "un país de mujeres sin derechos, esclavizadas": "Tu machismo mata, escúchalo bien".

Lo ha dicho al inicio del mitin que celebra hoy en Barcelona junto al candidato de ERC, Gabriel Rufián, después de que Feijóo planteara eliminar el Ministerio de Igualdad si gobierna y abrir el debate sobre la necesidad de informar a los padres cuando una menor de 16 años aborta, en una entrevista en la cadena SER.

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A la pregunta de si se considera feminista, el líder del PP contestó: "¿Cómo no voy a ser feminista si me he criado con muchas más mujeres que hombres?".

Montero, exministra de Igualdad, ha sostenido que eliminar ese ministerio "es recortar los derechos de las mujeres" y que poner en cuestión el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a abortar "desprotege a las mujeres".

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"Su cuestionamiento permanente, su banalización, su ridiculización de la lucha feminista significa que hoy hay muchas mujeres en Cataluña y en España que tienen miedo de irse de sus casas cuando su marido las vuelve a pegar, que no saben cómo proteger a sus hijos, que creen que han nacido para deslomarse a trabajar toda la vida, para renunciar a sus sueños, su vida, y cobrar salarios de miseria para que otros puedan vivir sus vidas", ha dicho.

Montero ha añadido que le "impresiona" que Feijóo diga que es feminista porque le han criado mujeres: "¿No te das cuenta? ¿No te has hecho la pregunta de dónde estaban los hombres? ¿Por qué te han criado mujeres? ¿Por qué has crecido rodeado de mujeres?".

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"Porque son las mujeres las que siguen soportando en sus cuerpos, enfermedades, en sus tristezas también, esas tareas de cuidados que hacen posible la vida", ha añadido la ahora eurodiputada de Podemos.

Por ello, ha sostenido que votar al PP "es votar machismo y es votar violencia", ante lo que ha pedido votar por la "libertad" de las mujeres, sus "sueños" y sus derechos en las elecciones del 29N. EFE

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(foto) (vídeo)