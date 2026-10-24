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Iñigo Pérez: “Es una victoria merecida, pero es cierto que se ha puesto complicada”

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Valencia, 24 oct (EFE).- El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, aseguró que la victoria de este sábado en Mestalla es “merecida” pero reconoció que se puso complicada con el primer gol del Valencia y que ha temido que el equipo entrara en una fase de descontrol.

“Es una victoria merecida, pero es cierto que se ha puesto complicada con su gol. Tenía cierto miedo a que entrásemos en esa fase de descontrol. Llevo viendo varias semanas ante varios rivales que somos capaces de mantener el control y la estabilidad emocional, también en Anfield contra el Liverpool, nos mantuvimos estables”, reflexionó tras la victoria por 1-2.

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Además, el técnico amarillo apuntó que no cree en el discurso de la suerte y en el ‘ya tocaba’: “Si no hemos ganado más partidos es por demérito nuestro. Hay que ser siempre muy critico, si hemos ganado esta vez no ha sido por suerte y si hemos perdido no ha sido por mala suerte”

“La capacidad de respuesta del equipo ha aumentado, se mantienen estables, confían en el plan de partido y obtienen resultados. Hoy consigues ganar ante un equipo que te lo pone muy difícil, hoy solidificas y creas más creencia en una idea”, destacó.

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Sobre si esta victoria puede servir como punto de inflexión del equipo, Pérez reflexionó: “Cuando ganas todo el mundo está más feliz y contento, pero tiene poca influencia en cuanto a lo que viene. Te da autoestima y la forma de afrontar el futuro es mejor, pero ganar hoy no te pone en mejor posición para ganar en Manacor”.

“Soy navarro, somos muy tercos, vengo de Vallecas que hemos estado continuamente peleando con todo. Las dificultades que encontramos, pese a lo que creemos que debemos obtener, son muy grandes pero el entrenador no les va a dejar que les atemorice. La clave es insistir, perseguir, esperar”, finalizó. EFE

plm/sm/apa

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