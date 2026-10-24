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Illa condena la violencia de los disturbios en la protesta de jóvenes en Barcelona

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Barcelona, 24 oct (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha condenado los destrozos provocados en la tarde de este sábado en los incidentes ocurridos en el centro de Barcelona durante una manifestación de jóvenes, "la violencia no tiene cabida en Cataluña", ha dicho.

Una concentración de decenas de jóvenes convocada por redes sociales en el centro de Barcelona ha derivado esta tarde en saqueos de comercios, quema de contenedores, daños al mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, a los que han lanzado piedras y objetos contundentes.

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La protesta, que ha circulado por redes animada por el lema "Institut Indignats" -traducción del movimiento "Lyceés Indignés", que está detrás de las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas en Francia-, ha reunido en la plaza de Cataluña a decenas de jóvenes, la mayoría de ellos ataviados de color negro.

En un mensaje lanzado a las redes sociales, Illa asegura que "la violencia no tiene cabida en Cataluña". "Nunca", ha apostillado el presidente, quien agradece el trabajo de los Mossos "para proteger a la ciudadanía y al comercio".

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"Protestar es un derecho democrático -argumenta Illa-. Agredir, intimidar o causar destrozos no lo es. No hay ninguna causa que justifique la violencia. Quien protesta ejerce un derecho. Quien agrede o destroza, lo vulnera. Y eso merece una condena rotunda. Nos aseguraremos de que quien lo haga, lo pague".

Illa está en contacto con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior, Núria Parlon, para hacer seguimiento de la evolución de los disturbios.

Por su parte, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha condenado "con rotundidad" los "actos vandálicos y de violencia del todo intolerables" que tienen lugar en Barcelona, y que "no tienen nada que ver con el derecho a la protesta y el libre ejercicio del derecho a manifestarse".

"Estas conductas no tienen cabida en Cataluña", ha concluido la consellera. EFE

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