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Hoy será noticia. Domingo, 25 de octubre

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Las mujeres de Ceuta reivindican sus derechos y una ciudad segura

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Madrid (EFE).- Las mujeres de Ceuta reivindican hoy en Madrid sus derechos y que se garantice una ciudad segura, digna y tranquila, durante una manifestación convocada por la plataforma ciudadana Mujeres Caballas a la que asistirá también su presidente, Juan Jesús Vivas.

Bajo el lema "Ceuta se planta en Madrid", la manifestación comenzará a las 11.30 horas en la glorieta de Atocha, y recorrerá el paseo del Prado, la zona de Neptuno y la carrera de San Jerónimo hasta la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados, donde está prevista la lectura de un manifiesto. Entre las principales reivindicaciones de las mujeres ceutís figuran el refuerzo de la seguridad fronteriza, una mayor presencia y compromiso del Estado, la reforma de la Ley de Extranjería y la aplicación efectiva de los procedimientos europeos de retorno.

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REY OPERACIÓN

El rey Felipe VI pasa la noche en un hospital de Oviedo tras someterse a una operación de cataratas

Oviedo (EFE).- El rey Felipe VI pasa la noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega de Oviedo tras someterse este sábado por la noche a una operación de cataratas en su ojo izquierdo, según han informado fuentes de la Casa del Rey.

La operación tuvo lugar sobre las 21:30 horas, una operación rutinaria que se ha resuelto en media hora.La operación ha tenido lugar tras la visita de tres días que los reyes y sus hijas han realizado a Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

ELECCIONES GENERALES

Feijóo participa en un acto en Salamanca y Colau en Móstoles

Madrid (EFE).- El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, participa este mediodía en un acto de precampaña de cara a las generales del 29 de noviembre junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

También a mediodía Ada Colau y otros candidatos de Frente Amplio celebran un acto de precampaña en la localidad madrileña de Móstoles un día antes de que acabe el plazo para registrar listas electorales, con la renuncia a presentarse en Teruel y tras el histórico acuerdo alcanzado con el PSOE para ir juntos en el Senado.

CAMBIO HORA

Llega el horario de invierno y los relojes se atrasan una hora de madrugada

Madrid (EFE).- El horario de invierno comenzará en España esta madrugada, cuando a las 03:00 horas los relojes se atrasarán a las 02:00, un cambio cuestionado desde hace años pero que la Comisión Europea renovó de forma automática en marzo hasta 2031.

A partir de hoy la población percibirá que amanecerá y anochecerá más temprano con el nuevo horario, vigente hasta el 28 de marzo de 2027. Desde el equinoccio de otoño del pasado 23 de septiembre, cuando hubo prácticamente las mismas horas de luz que de oscuridad, la duración de los días va en descenso y llegará a su mínimo durante el solsticio de invierno del próximo 21 de diciembre.

EL TIEMPO

El domingo subirán las temperaturas y soplará viento muy fuerte en el noroeste y Canarias

Madrid (EFE).- El domingo dejará una subida generalizada de las temperaturas en todo el territorio, así como rachas de viento muy fuertes en el noroeste peninsular y Canarias; durante la jornada se activará la alerta amarilla por fenómenos costeros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que continuará la estabilidad, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes en buena parte del país, excepto en el norte peninsular, donde predominarán los cielos nubosos o cubiertos. Precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica -sobre todo en su parte oriental-, así como en los Pirineos occidentales; probables bancos de niebla matinales dispersos en las montañas del norte peninsular.

EFE

fp

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