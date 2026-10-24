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Hidalgo: "Sentimos mucho dolor por la ocasión fallada"

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Madrid, 24 oct (EFE).- Antonio Hidalgo, entrenador del Deportivo, confesó que sienten "mucho dolor" por la ocasión "muy clara", fallada por Kevin en el ultimo minuto del partido ante el Atlético de Madrid, que pudo haber significado el empate a uno.

"Mucho dolor. Al final sabemos la dificultades que tienen este tipo de partidos, con un gran equipo enfrente. En la primera parte hemos estado muy bien con balón y hemos tenido ocasiones. Ellos en la segunda parte cambiaron la estructura y recibes el gol, pero se trataba de seguir vivos hasta el final. Sabíamos que teníamos que seguir. Hemos tenido dos ocasiones y la del final de Kevin ha sido muy clara. Es muy doloroso", declaró el técnico del Deportivo.

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"Sabíamos la dificultad de sumar en partidos de este nivel, con un rival y un campo como éste. Esto va de sumar en tres en tres y de ganar y hoy no lo hemos conseguido. Hemos hecho muchas cosas muy bien, pero ante estos rivales no es suficiente", añadió.

El técnico indicó que llevan seis partidos sin ganar y que eso provoca que "los rivales te vayan cogiendo ese atrás". "Tengo un análisis e los que nos ha ido pasando. Esto va de sumar y ganar. Lo hemos hecho en semanas anteriores, pero ahora no lo estamos haciendo. Con eso no nos alcanza. Estamos compitiendo y eso habla bien del trabajo, pero no es suficiente para sumar y ganar partidos", explicó.

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"Todos lo días compito contra mí mismo. Voy a seguir empujando a los míos. Es cuestión de sumar de tres. Es cuestión de rachas y e acertar", incidió el técnico, que agradeció el trabajo de Adama, aunque señaló que "hay que seguir exigiéndole".

"Con Adama hablamos mucho para que pueda aumentar sus minutos de calidad. Contento por su evolución, pero hay que seguir exigiéndole", concluyó. EFE.

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