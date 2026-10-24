Hamilton por delante de Verstappen en el último libre; Antonelli, cuarto

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari) marcó el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Estados Unidos; el decimoctavo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

En su mejor vuelta, Hamilton cubrió los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 34 segundos y 893 milésimas, 168 menos que el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -asimismo con el neumático blando- y con 234 de ventaja sobre el otro Ferrari, el de su monegasco Charles Leclerc, que marcó el tercer crono del último ensayo; a diferencia de los anteriores, con las gomas medias.

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El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) marcó -a tres décimas de Hamilton- el cuarto crono de una sesión en la que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) -a segundo y medio de Hamilton- y Carlos Sainz (Williams) -a dos segundos y ocho décimas- se inscribieron, asimismo con el neumático blando, decimosexto y vigésimo, respectivamente, en la tabla de tiempos.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) -que perderá, por sanción, diez puestos en parrilla- marcó el decimoquinto tiempo, a un segundo y tres décimas del crono de Sir Lewis; del que se quedó, también con las gomas blandas, a dos segundos y nueve décimas, el mexicano Sergio Pérez (Cadillac). Vigésimo primero en la tabla de cronos.

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La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical, arrancará a las cuatro de la tarde -las once de la noche en horario peninsular español: las 21.00 horas GMT. EFE