Gonzalo García de Vitoria: "El inicio del tercer cuarto ha marcado el partido"

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Barcelona, 24 oct (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, afirmó, tras la derrota de su equipo ante el Barça (99-81), que "el inicio del tercer cuarto", en el que han recibido un parcial 14-0, "ha marcado el partido".

El técnico ha lamentado la "desconexión" de los maños tras en descanso, que se ha sumado al "acierto que ha tenido el Barça". "Contra equipos de este nivel, errores de este tipo te condenan", ha añadido.

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Sobre el encuentro, ha declarado que han tenido "momentos muy buenos y momentos muy malos", pero se tienen que quedar con "el lado positivo y el negativo". A pesar del parcial en el tercer período, su equipo ha "demostrado carácter" y ha gozado de la oportunidad de ponerse a cuatro puntos. Sin embargo, fallaron la bandeja y se pusieron "doce abajo"

Por otro lado, el entrenador vasco todavía no ha podido dar detalles sobre el alcance de la lesión que Caleb Homesley, que en el primer cuarto ha sufrido un esguince en su tobillo.

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Su ausencia, junto a la de Trae Bell-Haynes, que sufre molestias musculares, han condicionado las "rotaciones", de modo que los aragoneses han sufrido "un desgaste fuerte" y "un poquito de acierto", que ha sido penalizado por la buena puntería blaugrana desde la línea de tres (54%)

En última instancia, ha destacado el partido de uno de los jugadores con menos presencia en este inicio de temporada, Sergi García, que este sábado ha gozado de más minutos: "Ha sido un elemento muy importante en la segunda parte. Ha ido creciendo en el partido". EFE

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