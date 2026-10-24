Giménez: “Agradecido a todo el amor y cariño, voy a llevarlo siempre conmigo”

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Madrid, 24 oct (EFE).- José María Giménez, defensa internacional uruguayo del Deportivo de A Coruña, agradeció este sábado, tras la derrota por 1-0 contra el Atlético de Madrid, “a todo el amor y el cariño” del Metropolitano, en su reencuentro con su exequipo, y consideró que su equipo mereció el empate contra el conjunto rojiblanco.

Después de trece cursos en el Atlético, este sábado fue su rival por primera vez. “Al final, esto es fútbol. Soy un peón de más de la gente que maneja todo este circo y mi fin es trabajar, jugar al fútbol, brindarle espectáculo a la gente. Agradecido a todo el amor y cariño que me brindó el Metropolitano. De corazón, muchas gracias. Lo voy a llevar siempre conmigo”, valoró a ‘Movistar’ al término del encuentro.

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Giménez trató de aislarse del aspecto emocional del partido. “Trate de no centrarme mucho en situaciones, porque esto trastoca mucho y la cabeza juega malas pasadas. Vine a hacer las cosas de la mejor manera posible para ayudar al equipo y sacar un punto que no se pudo dar”, explicó.

El Deportivo encerró al Atlético en el tramo final, incluso con una ocasión clara en los instantes finales de Kevin. “Al final, sin sumar no sirve de nada. El equipo hizo un gran trabajo ante un gran rival. Merecimos el empate, no se pudo conseguir y ahora a pensar en Copa el jueves y ya el siguiente partido, que tenemos que ganar”, afirmó.

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“Al final, son detalles puntuales los que te condenan. Es evidente que tienen mucha jerarquía arriba y que el gol ese nos penalizó. No bajamos los brazos y seguimos intentándolo. Merecimos el empate”, concluyó. EFE