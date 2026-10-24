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Flamengo cuestiona ante la Conmebol la alineación de Rojo en las semifinales

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São Paulo, 23 oct (EFE).- El Flamengo brasileño presentó este viernes un escrito ante la Conmebol cuestionando la alineación del defensor Marcos Rojo por Estudiantes de la Plata en las semifinales de la Copa Libertadores, en las que se impuso el equipo argentino, informaron medios locales.

El club brasileño alega que la alineación del defensa, reciente incorporación del conjunto de La Plata, fue irregular, puesto que la Conmebol rechazó su inscripción en el torneo antes del partido de ida de las semifinales.

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Estudiantes recurrió la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y solicitó la aplicación de una medida cautelar para su alineación en el partido de vuelta disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro este jueves, que acabó con la victoria argentina en los penaltis.

Rojo, de 36 años, fichó en los últimos días por el Estudiantes tras rescindir su contrato con el Racing Club.

Con su victoria frente a Flamengo, Estudiantes se clasificó a la final del torneo continental, en la que se enfrentará al Palmeiras brasileño el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo. EFE

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