21/10/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará Salamanca este domingo para participar en un acto del PP en el CAEM ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN POLÍTICA PP

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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, visitará Salamanca este domingo, 25 de octubre, para participar en un acto político organizado por el partido en la capital salmantina.

El encuentro tendrá lugar a las 12.00 horas en el Centro de Artes Escénicas y de la Música (CAEM), situado en la avenida de las Artes, números 45-55, de Salamanca, según ha anunciado el partido en sus redes sociales.

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El PP de Salamanca ha anunciado la visita a través de una publicación en la red social X, en la que ha dado la bienvenida a Feijóo y ha destacado que el dirigente nacional 'popular' será "presidente de todos los españoles a partir del 29N".