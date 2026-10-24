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Feijóo llama a la "reconstrucción nacional" frente a quien "agita la calle": "¿Queremos los disturbios de Francia?"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este sábado la situación vivida esta semana en A Coruña, ha condenado la violencia y "la intolerancia de los sectarios" y ha cargado contra los que "buscan agitar unas calles que les dan la espalda": "¿Qué queremos? ¿Queremos también los disturbios de Francia?", ha preguntado.

En un acto de precampaña en Vigo, en el que también ha tomado la palabra el presidente del PP gallego y de la Xunta, Alfonso Rueda, Feijóo se ha referido a los disturbios vividos esta semana en la Plaza de María Pita de A Coruña, donde confluyeron un acto de Vox y un acto de protesta, para recordar que "la violencia de los sectarios no es Galicia" y llamar a la "reconstrucción nacional". "Hay que darse la mano otra vez", ha dicho.

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"Los del pensamiento único no son Galicia. Los que no son capaces de convencer y entonces quieren imponer no son Galicia", ha señalado Núñez Feijóo, que ha trasladado, como también hizo Alfonso Rueda, todo su apoyo a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "y a los periodistas que han agredido". "¡No hay derecho!", ha clamado.

Sin embargo, el presidente del PP ha considerado que este hecho "no es un episodio aislado y casual en España". "Buscan agitar una calle que les da la espalda. Hay partidos que lo alientan públicamente. Aquí lo sabéis bien y eso es lamentable", ha espetado, argumentando que lo sucedido "no tiene nada que ver con esta ciudad ni con esta comunidad".

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Núñez Feijóo también ha calificado de "lamentable" el "Gobernar España y anunciar un muro para aislar a los que no piensan como tú". "¿Hacia dónde empuja esto a la sociedad? ¿Qué queremos ¿Queremos también los disturbios de Francia? ¿De verdad queremos acostumbrarnos a que la violencia forme parte de la política?", ha preguntado, tras lo que ha respondido categóricamente: "Yo, desde luego, no".

RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Para el presidente del PP es el "muro de Sánchez" el que "alimenta a los extremistas y nos destruye como país". "Yo quiero un país en el que se pueda discrepar con palabras pero no con piedras", ha añadido Feijóo, en el que "una persona mayor puede salir segura de su casa y no tenga que evitar ninguna calle o ninguna plaza", un país "en el que se pueda vivir tranquilo y convivir" y en el que "el entendimiento entre diferentes sea posible". "Y eso es imposible cuando siempre se pone la egolatría por encima de tu país", ha zanjado.

Frente a ello, Núñez Feijóo ha dicho que su propuesta pasa por "garantizar la seguridad", que tanto Policía como Guardia Civil tengan "los medios y el respaldo que necesitan", y por que "nadie vea recortados sus derechos". "Yo os garantizo que defenderé la libertad de todos", ha aseverado, "por ahí empezará la reconstrucción nacional que planteamos: hay que darse la mano otra vez".

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EuropaPress

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